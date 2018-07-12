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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     新日光     
元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 元大台商50          世紀鋼            大統染   福壽                
元大美債7-10反1 正道     富邦摩台          麗正              海悅     興泰                
宏洲     同開     富邦發達          中環              銘旺科   宏亞                
嘉裕              富邦金融          光罩              卓越     達新                
東華              元大MSCI台灣          光磊              統領     恆大                
大東              永豐臺灣加權          茂矽                       怡華                
立益              富邦日本          錸德                       昶和                
佳和              國泰日經225          矽統                       大統染              
昶和              元大歐洲50          智寶                       永記                
三洋紡            元大日經225          威盛                       日勝化              
本盟              元大美債20正2          環科                       展宇                
瑞利              國泰20年美債反1          隴華                       士紙                
樂士              元大美債7-10正2          奇力新                     東明-KY             
正峰新            元大美債7-10反1          大毅                       光罩                
億泰              元大S&P日圓反1          一詮                       茂矽                
毛寶              富邦歐洲          吉祥全                     智寶                
燁興              FH彭博高收益債          華新科                     鼎元                
中鴻              FH彭博新興債          嘉晶                       銘旺科              
聚亨              FH富時不動產          星通                       奇力新              
千興              元大台灣高息低波          揚明光                     大毅                
威致              群益道瓊美國地產          佳凌                       玉晶光              
華豐              富邦臺灣優質高息          鈞寶                       佳凌                
首利              FH富時高息低波          達方                       傳奇                
麗正              國泰RMB短期報酬          富鼎                       迎廣                
東訊              新光內需收益          杜康-DR                    關貿                
華泰              信大              陽光能源-DR                   亞弘電              
錸德              東泥              新利虹                     富鼎                
倫飛              福壽                                         華友聯              
威盛              台榮                                         潤弘                
國碩              大統益                                       遠雄來              
銘旺科            國喬                                         夏都                
統懋              聯成                                         欣欣                
翔耀              達新                                         統領                
太空梭            東陽                                         客思達-KY            
麗臺              恆大                                         同方友友-DR            
華映              炎洲                                         友佳-DR             
吉祥全            遠東新                                       一零四              
憶聲              宏洲                                         欣天然              
科風              東和                                         新海                
和鑫              嘉裕                                         欣高                
力特              東華                                         全國                
喬鼎              福懋                                         茂順                
正達              大東                                         jpp-KY              
晟鈦              立益                                         台數科              
同泰              佳和                                         波力-KY             
新世紀            昶和                                         泰昇-KY             
誠創              三洋紡                                       政伸                
嘉威              本盟                                         吉源-KY             
力銘              瑞利                                         鼎炫-KY             
亞太電            華城                                                             
達能              耿鼎                                                             
科納-KY           樂士                                                             
清惠              正峰新                                                           
慧友              為升                                                             
勁永              氣立                                                             
捷泰              強信-KY                                                          
互億              億泰                                                             
天瀚              合機                                                             
迅杰              三晃                                                             
華上              中碳                                                             
光麗-KY           台硝                                                             
元晶              中華化                                                           
華冠              毛寶                                                             
裕豐              喬山                                                             
寶徠              上緯投控                                                         
皇普              中釉                                                             
日勝生            華紙                                                             
台船              勤美                                                             
六福              燁興                                                             
台南-KY           中鋼構                                                           
康師傅-DR          中鴻                                                             
聖馬丁-DR          聚亨                                                             
神州-DR           千興                                                             
耀傑-DR           威致                                                             
同方友友-DR          盛餘                                                             
晨訊科-DR          新光鋼                                                           
友佳-DR           允強                                                             
陽光能源-DR          台橡                                                             
精熙-DR           華豐                                                             
中福              裕隆                                                             
雷虎              中華                                                             
中視              和泰車                                                           
秋雨              宏旭-KY                                                          
慶豐富            首利                                                             
新利虹            信錦                                                             
國光生            英瑞-KY                                                          
                  麗正                                                             
                  東訊                                                             
                  華泰                                                             
                  錸德                                                             
                  倫飛                                                             
                  群光                                                             
                  威盛                                                             
                  國碩                                                             
                  鼎元                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  晶電                                                             
                  京元電子                                                         
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  全漢                                                             
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  偉訓                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  台端                                                             
                  晶睿                                                             
                  誠創                                                             
                  聯穎                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  碩天                                                             
                  達邁                                                             
                  新至陞                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  正文                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  瀚宇博                                                           
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  達運                                                             
                  上福                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  豐藝                                                             
                  飛捷                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  訊芯-KY                                                          
                  捷敏-KY                                                          
                  矽創                                                             
                  華冠                                                             
                  菱光                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  潤隆                                                             
                  冠德                                                             
                  皇普                                                             
                  根基                                                             
                  日勝生                                                           
                  總太                                                             
                  台船                                                             
                  萬海                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  雄獅                                                             
                  旺旺保                                                           
                  安泰銀                                                           
                  遠百                                                             
                  特力                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  豐泰                                                             
                  康那香                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  茂順                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  福貞-KY                                                          
                  政伸
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