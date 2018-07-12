◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 元大台商50 世紀鋼 大統染 福壽 元大美債7-10反1 正道 富邦摩台 麗正 海悅 興泰 宏洲 同開 富邦發達 中環 銘旺科 宏亞 嘉裕 富邦金融 光罩 卓越 達新 東華 元大MSCI台灣 光磊 統領 恆大 大東 永豐臺灣加權 茂矽 怡華 立益 富邦日本 錸德 昶和 佳和 國泰日經225 矽統 大統染 昶和 元大歐洲50 智寶 永記 三洋紡 元大日經225 威盛 日勝化 本盟 元大美債20正2 環科 展宇 瑞利 國泰20年美債反1 隴華 士紙 樂士 元大美債7-10正2 奇力新 東明-KY 正峰新 元大美債7-10反1 大毅 光罩 億泰 元大S&P日圓反1 一詮 茂矽 毛寶 富邦歐洲 吉祥全 智寶 燁興 FH彭博高收益債 華新科 鼎元 中鴻 FH彭博新興債 嘉晶 銘旺科 聚亨 FH富時不動產 星通 奇力新 千興 元大台灣高息低波 揚明光 大毅 威致 群益道瓊美國地產 佳凌 玉晶光 華豐 富邦臺灣優質高息 鈞寶 佳凌 首利 FH富時高息低波 達方 傳奇 麗正 國泰RMB短期報酬 富鼎 迎廣 東訊 新光內需收益 杜康-DR 關貿 華泰 信大 陽光能源-DR 亞弘電 錸德 東泥 新利虹 富鼎 倫飛 福壽 華友聯 威盛 台榮 潤弘 國碩 大統益 遠雄來 銘旺科 國喬 夏都 統懋 聯成 欣欣 翔耀 達新 統領 太空梭 東陽 客思達-KY 麗臺 恆大 同方友友-DR 華映 炎洲 友佳-DR 吉祥全 遠東新 一零四 憶聲 宏洲 欣天然 科風 東和 新海 和鑫 嘉裕 欣高 力特 東華 全國 喬鼎 福懋 茂順 正達 大東 jpp-KY 晟鈦 立益 台數科 同泰 佳和 波力-KY 新世紀 昶和 泰昇-KY 誠創 三洋紡 政伸 嘉威 本盟 吉源-KY 力銘 瑞利 鼎炫-KY 亞太電 華城 達能 耿鼎 科納-KY 樂士 清惠 正峰新 慧友 為升 勁永 氣立 捷泰 強信-KY 互億 億泰 天瀚 合機 迅杰 三晃 華上 中碳 光麗-KY 台硝 元晶 中華化 華冠 毛寶 裕豐 喬山 寶徠 上緯投控 皇普 中釉 日勝生 華紙 台船 勤美 六福 燁興 台南-KY 中鋼構 康師傅-DR 中鴻 聖馬丁-DR 聚亨 神州-DR 千興 耀傑-DR 威致 同方友友-DR 盛餘 晨訊科-DR 新光鋼 友佳-DR 允強 陽光能源-DR 台橡 精熙-DR 華豐 中福 裕隆 雷虎 中華 中視 和泰車 秋雨 宏旭-KY 慶豐富 首利 新利虹 信錦 國光生 英瑞-KY 麗正 東訊 華泰 錸德 倫飛 群光 威盛 國碩 鼎元 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 晶電 京元電子 麗臺 華映 吉祥全 全漢 信邦 憶聲 偉訓 科風 健鼎 和鑫 力特 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 台端 晶睿 誠創 聯穎 嘉威 力銘 碩天 達邁 新至陞 亞太電 達能 正文 茂林-KY 科納-KY 清惠 瀚宇博 松翰 慧友 達運 上福 勁永 捷泰 互億 豐藝 飛捷 精誠 天瀚 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 訊芯-KY 捷敏-KY 矽創 華冠 菱光 裕豐 寶徠 潤隆 冠德 皇普 根基 日勝生 總太 台船 萬海 山隆 六福 雄獅 旺旺保 安泰銀 遠百 特力 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 豐泰 康那香 新海 中視 秋雨 慶豐富 茂順 新利虹 國光生 福貞-KY 政伸