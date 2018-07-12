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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     B富邦美債7-10          泰谷              謚源     寶島科              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          尚立              東林     大樹                
南璋     太普高   B元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          漢磊              友銓     德麥                
精確              B元大美債1-3          兆遠              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          華容              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          天揚              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          建達              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          九豪              力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          信昌電            理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          安碁              亞都     興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          艾華              東凌-KY  新麥                
李洲              富邦全球投等債          大中              明揚     泰茂                
凱柏實業          富邦全球高收債          蜜望實            綠河-KY  崇友                
遠昇              合世              常珵              欣泰     至興                
及成              易威              富驛-KY                    長佳                
和進              大學光            大宇資                     致振                
耀勝              穆拉德            鼎創達                     威潤                
倚強              鐿鈦                                         唐榮                
錦明              豪展                                         晉椿                
鑫創              德麥                                         世豐                
廣寰科            中華食                                       久陽                
點晶              南璋                                         強新                
建舜電            勝昱                                         尼克森              
泰谷              世坤                                         力新                
典範              銘旺實                                       凌網                
長天              新麥                                         恩得利              
哲固              精確                                         李洲                
益通              崇友                                         倚強                
振維              宏易                                         至寶電              
鴻翊              桓達                                         點晶                
迎輝              長佳                                         幸康                
欣厚-KY           唐鋒                                         迎輝                
兆遠              福盈科                                       先益                
系統電            永捷                                         堡達                
世紀              台聯電                                       重鳥鵬              
華容              新復興                                       晶達                
建榮              榮群                                         天鉞電              
立衛              天宇                                         世紀                
天揚              恒耀                                         凱鈺                
鈺創              富強                                         彩富                
佳總              新零售                                       合邦                
合正              力新                                         業強                
寶聯通            恩得利                                       九豪                
凱鈺              李洲                                         訊達                
德宏              凱柏實業                                     撼訊                
合邦              遠昇                                         亞銳士              
萬旭              及成                                         雷科                
驊宏資            和進                                         易通展              
久正              耀勝                                         迅德                
上揚              倚強                                         大中                
全譜              錦明                                         倉和                
易通展            昱捷                                         星雲                
安鈦克            鑫創                                         森田                
元隆              廣寰科                                       三圓                
沛亨              點晶                                         力泰                
九暘              岱稜                                         富裔                
凱碩              建舜電                                       惠普                
全達              加百裕                                       中連貨              
奧斯特            泰谷                                         安心                
保銳              律勝                                         燦星旅              
越峰              典範                                         雅茗-KY             
英格爾            長天                                         易飛網              
鑫龍騰            哲固                                         高野                
士開              益通                                         亞都                
昇益              單井                                         老爺知              
志嘉              振維                                         東凌-KY             
富裔              鴻翊                                         紅馬-KY             
正德              迎輝                                         德記                
燦星旅            堡達                                         邁達康              
富驛-KY           光頡                                         大展證              
劍湖山            欣厚-KY                                      誠品生活            
德記              兆遠                                         華義                
泰偉              天鉞電                                       得利影              
華義              美桀                                         時報                
昇華              智崴                                         琉園                
得利影            桂盟                                         旭然                
鼎創達            系統電                                       捷必勝-KY            
花王              世紀                                         明揚                
邦泰              華容                                         紅木-KY             
                  建榮                                         鉅邁                
                  立衛                                         大地-KY             
                  天揚                                         綠河-KY             
                  鈺創                                         霹靂                
                  佳總                                         花王                
                  合正                                         欣雄                
                  中菲                                         欣泰                
                  高技                                         大汽電              
                  寶聯通                                                           
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  廣運                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  豪勉                                                             
                  岳豐                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  環球晶                                                           
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  大略-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  鉅明                                                             
                  邦泰
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