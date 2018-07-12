◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 B富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 凱衛 B富邦美債7-10 泰谷 謚源 寶島科 穆拉德 海灣 富邦美債20年 尚立 東林 大樹 南璋 太普高 B元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 漢磊 友銓 德麥 精確 B元大美債1-3 兆遠 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 華容 松崗 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 天揚 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 建達 雙喜 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 九豪 力泰 光明 新零售 群益10年IG金融債 信昌電 理銘 聚紡 力新 國泰5Y+新興債 安碁 亞都 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 艾華 東凌-KY 新麥 李洲 富邦全球投等債 大中 明揚 泰茂 凱柏實業 富邦全球高收債 蜜望實 綠河-KY 崇友 遠昇 合世 常珵 欣泰 至興 及成 易威 富驛-KY 長佳 和進 大學光 大宇資 致振 耀勝 穆拉德 鼎創達 威潤 倚強 鐿鈦 唐榮 錦明 豪展 晉椿 鑫創 德麥 世豐 廣寰科 中華食 久陽 點晶 南璋 強新 建舜電 勝昱 尼克森 泰谷 世坤 力新 典範 銘旺實 凌網 長天 新麥 恩得利 哲固 精確 李洲 益通 崇友 倚強 振維 宏易 至寶電 鴻翊 桓達 點晶 迎輝 長佳 幸康 欣厚-KY 唐鋒 迎輝 兆遠 福盈科 先益 系統電 永捷 堡達 世紀 台聯電 重鳥鵬 華容 新復興 晶達 建榮 榮群 天鉞電 立衛 天宇 世紀 天揚 恒耀 凱鈺 鈺創 富強 彩富 佳總 新零售 合邦 合正 力新 業強 寶聯通 恩得利 九豪 凱鈺 李洲 訊達 德宏 凱柏實業 撼訊 合邦 遠昇 亞銳士 萬旭 及成 雷科 驊宏資 和進 易通展 久正 耀勝 迅德 上揚 倚強 大中 全譜 錦明 倉和 易通展 昱捷 星雲 安鈦克 鑫創 森田 元隆 廣寰科 三圓 沛亨 點晶 力泰 九暘 岱稜 富裔 凱碩 建舜電 惠普 全達 加百裕 中連貨 奧斯特 泰谷 安心 保銳 律勝 燦星旅 越峰 典範 雅茗-KY 英格爾 長天 易飛網 鑫龍騰 哲固 高野 士開 益通 亞都 昇益 單井 老爺知 志嘉 振維 東凌-KY 富裔 鴻翊 紅馬-KY 正德 迎輝 德記 燦星旅 堡達 邁達康 富驛-KY 光頡 大展證 劍湖山 欣厚-KY 誠品生活 德記 兆遠 華義 泰偉 天鉞電 得利影 華義 美桀 時報 昇華 智崴 琉園 得利影 桂盟 旭然 鼎創達 系統電 捷必勝-KY 花王 世紀 明揚 邦泰 華容 紅木-KY 建榮 鉅邁 立衛 大地-KY 天揚 綠河-KY 鈺創 霹靂 佳總 花王 合正 欣雄 中菲 欣泰 高技 大汽電 寶聯通 富驊 凱鈺 德宏 合邦 廣運 萬旭 耕興 驊宏資 久正 豪勉 岳豐 上揚 全譜 易通展 安鈦克 元隆 沛亨 晶焱 環球晶 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 加高 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 志嘉 富裔 惠普 正德 燦星旅 富驛-KY 大略-KY 劍湖山 德記 詩肯 大展證 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 鉅明 邦泰