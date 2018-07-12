投融長富(00850-HK)澄清：併無開展營運在線融資資訊服務平台業務

投融長富(00850-HK)公佈稱，註意到近期出現未經核實的新聞報道，暗示公司於中國擁有若幹在線融資資訊服務平台(包括「投融家」及「多多理財」)，且該等在線平台現遭遇困境。

該公司董事會澄清，集團併無開展營運在線融資資訊服務平台的業務。集團主要從事商品及化工產品貿易、物業投資、貸款業務、證券經紀、資產管理、保險經紀及開採及銷售原油業務。該等未經核實新聞乃與杭州投融長富金融服務集團有限公司(其為於公司全部已發行股本擁有約22.30%權益的公司間接主要股東)及公司董事會主席、執行董事及主要股東李振軍先生(即杭州投融長富的控股股東)有關。公司一直在聯絡李先生以澄清未經核實新聞。

此外，董事會重申，杭州投融長富既非集團的成員公司，且公司概無於中國營運任何在線融資資訊服務平台。未經核實新聞乃與李先生個人事務有關而與集團無關，亦與就公司於2018年3月31日及截至該日止年度的綜合財務報表的尚未解決審計事項無關。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)