【復牌】神州租車(00699-HK)入股五龍電動車將於60日内訂立正式協議

神州租車(00699-HK)公佈，有關公司擬認購五龍電動車(00729-HK)(目標公司)發行本金額為6億元的可換股債券，及90億股認購股份，每股認購價及初步換股價每股0.06元。股權連同可換股債券獲悉數換時相當於五龍電動車已發行股本總額約37.32%。

董事會註意到五龍電動車於2018年7月12日刊發的補充公告中說明，根據上市規則第7.27B條，假設有關可能認購事項以及與另一名投資者之間的另一項認購事項的正式協議已經訂立；該等認購事項及目標公司將進行的建議配售已經完成，根據該等認購事項已發行或將予發行的認購股份、根據可換股債券已發行或將予發行的換股股份及根據配售已發行或將予發行的配售股份會導緻25%或以上的理論攤薄效應。

根據上市規則第7.27B條，除非上市發行人能令聯交所信納存在特殊情況，否則該發行人不得進行會導緻25%或以上理論攤薄效應的供股、公開發售或特别授權配售。

目標公司訂立的諒解備忘錄均不具法律約束力，該等認購事項的明確架構及條款須由訂約方磋商釐定，且配售須待(其中包括)可能認購事項完成後方告完成。目標公司及各認購人各自須儘力於各份諒解備忘錄日期後60日(或訂約方協定的其他時間)内訂立正式協議併刊發公告(如適用)。

目標公司將確保該等認購事項及配售的完成(如實現)將遵守上市規則，包括(尤其是)上市規則第7.27B條以及其他適用規則及法規。除上文所披露者外，於本公告日期，公司併不知悉根據證券及期貨條例第XIVA部項下内幕消息條文(定義見上市規則)須予披露的任何内幕消息。

公司已向聯交所申請股份將於2018年7月13日(星期五)上午9時正起於聯交所恢復買賣。

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