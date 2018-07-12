周大福(01929-HK)第一財季零售值及同店銷售均錄得按年增長

周大福(01929-HK)公佈，截至2018年6月30日止3個月(第一季度)，中國内地的零售值及同店銷售表現分别錄得按年增長11%及4%，香港及澳門市場的零售值及同店銷售表現分别錄得按年增長21%及26%。

上述增長受惠於本地消費持續改善及内地旅客人數回升，香港及澳門市場於季内錄得強勁的增長。中國内地方面，若包括電子商務業務，同店銷售增長則達5%，而銷量增長則達4%。

此外，中國内地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售增長下跌4%。然而，零售值維持3%的正增長。同店平均售價亦升至7000港元(2018財政年度第一季度：6500港元)。香港及澳門珠寶鑲嵌首飾於季内的同店銷量和平均售價均有所增加，同店銷量錄得雙位數的增長，平均售價達1.11萬港元(2018財政年度第一季度：1.09萬港元)。

兩大巿場的黃金產品同店銷售表現均受銷量及平均售價上升所帶動。於季内，中國内地的同店平均售價為4100港元(2018財政年度第一季度：3800港元)，香港及澳門的同店平均售價則為7900港元(2018財政年度第一季度：7200港元)。與去年同期相比，季内國際平均金價上升4%。

以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔香港及澳門市場總零售值的百分比(即代表内地遊客的銷售貢獻)於季内上升至48%，而去年同期則為41%。

集團季内於中國内地淨開設71個零售點，當中包括淨開設62個週大福珠寶零售點、1個周大福鐘錶零售點、3個SOINLOVE零售點及5個MONOLOGUE零售點。在香港、澳門及其他市場，集團於香港開設1個周大福TMARK零售點，以及於日本、馬來西亞及新加坡共開設3個周大福珠寶零售點。於2018年6月30日，集團合共有2660個零售點。

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