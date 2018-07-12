【異動股】中興(00763-HK)躍升21% 領摩比發展(00947-HK)揚6%

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美國解禁了！中興通訊(00763-HK)股價飛躍，中興今早高開12.8元，現報13.5元，升2.36元，升逾21%。成交1600萬股，涉資2.13億元。 美國商務部表示，已完成確認中興通訊達成和解協議內的條件，解除為期三個月的禁令。此訊息正如徐子陽日前向8萬名員工發出內部信，但已看到了「黎明的曙光」。股價動力不排除市場此股的樂觀情緒較過往增加了，港交所證券披露權益網頁顯示，美國著名長短倉對冲基金經理JoshuaResnick 旗下嘅Jericho CapitalHoldings LLC，於7月5、6日，於場外斥資2191萬美元購入中興1374.5萬股， 佔6.57%。是次購入平均價為1.5834美元與1.6059美元。 中興股價明顯上揚，據了解，摩比發展(00947-HK)有約46%收入是自中興，摩比發展現報0.92元，升0.052元，升5.747%。成交50.20萬股，涉資47.04萬元。
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