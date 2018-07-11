歐股盤中─美中貿易戰升級、基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600跌逾1.1%

美中貿易戰升級，今 (11) 日歐股早盤，主要指數走低，泛歐 Stoxx 600 一度跌逾 1.1%。

台北時間週三下午 5 點 45 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.15%，德國 DAX 指數下跌 1.23%，法國 CAC 40 指數下跌 1.05%，英國 FTSE 指數下跌 1.39%。

週三早盤，基本資源類股表現不佳，跌逾 3%。

個股方面，英國地產商 Barratt Developments 股價上漲 1.2%；法國 Lagardere 集團股票評級獲高盛調升，股價上漲 1%。

藥廠 Indivior 預估營收表現將低於預期，該消息使其股價重挫 30%；時尚品牌 BURBERRY 股價下挫，跌約 4%。

美國政府決定，將另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢升級。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

美國總統川普當時便揚言，若美中無法達成協議，之後還可能「加碼」，對總值逾 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 昨日發布聲明，稱另對 2000 億美元中國商品加徵關稅的措施，將在徵求公眾意見程序結束後，自 8 月 30 日起生效。

商品清單內容，涵蓋服飾、電視零件、冰箱等產品，但不包括手機。

美國貿易代表賴海哲表示，美國將對這些商品，課徵 10% 的關稅。