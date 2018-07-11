成都計劃實施171個基礎設施和民生項目 總投資逾15000億

記者11日從成都市委外宣辦舉行的新聞發佈會獲悉，為積極創造高品質生活，《成都市高品質公共服務設施體係建設改革攻堅計劃》(簡稱《攻堅計劃》)提出，成都計劃實施171個重大基礎設施和民生項目，總投資15072億元。

據成都市發改委主任楊羽介紹，《攻堅計劃》以實施樞紐功能提升、市政設施建設、民生服務提能、生態本底打造、鄉村振興六大攻堅任務為重點，努力提升市民獲得感。

成都將加快推進天府國際機場一期工程、蓉昆高鐵(成自宜高鐵)、軌道交通18號線等項目建設，確保2020年機場年旅客保障能力達到1億人次，商務航線、貨運航線、文化旅遊航線分别達到34條、8條、26條，軌道交通投入運營里程達到500公里以上，推動形成立體開放新格局。

到2020年，成都將新建幼兒園和中小學540所，新增學位28萬個，三級醫療機構達到70家以上，每千名戶籍老人擁有養老床位數45張以上;到2020年，人均公園面積將達到15平方米，建成區綠化覆蓋率達45%，岷江、沱江成都段水質優良比例達70%，空氣質量優良率達70%以上，建成綠道3240公里。

楊羽表示，為持續推進美麗鄉村建設，開創城鄉融合發展新局面，成都將在三年内深入推進1000個川西林盤保護修復工程，新(改)建2000公里“四好農村路”、2000個村綜合服務社，6萬戶農村土坯房改造。

成都市房管局副局長趙江明在會上表示，未來三年成都計劃籌集建設各類住房105萬套，未來五年計劃籌集建設184萬套，確保不同群體的居住問題得到有效解決。三年内，還將實施3.1萬戶棚戶區改造、900個老舊院落改造等項目建設。

《攻堅計劃》提出了成都市公共服務設施體係建成的目標，預計到2020年，高品質公共服務設施體係基本形成，城市宜人宜居宜業品質全面彰顯，國家中心城市基本建成，高標準全面建成小康社會，人民獲得感幸福感安全感明顯提高。

來源：中國新聞網

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