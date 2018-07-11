【華冠投顧】貿易戰歹戲拖棚!台股換檔再上!

武傑關注個股: 8028 昇陽半、3141 晶宏、2388 威盛、4114 健喬、3105 穩懋。

◆武傑關注個股:

1. 昇陽半 (8028):

營運以再生晶圓為主，並切入晶圓薄化與生物晶片微機電代工領域，每股 24.6 元參考價掛牌上市，受惠客戶需求帶動，第 2 季營收已達 5.22 億元，創歷史新高，第 3 季營運動能可望延續，營收將持續衝高，目前與台積電合作，產品以基因排序為主，已導入量產。

操作建議：受惠矽晶圓需求拉升，短線帶動資金追價。短線支撐：48 塊。

2. 晶宏 (3141):

107 年 6 月營收 1 億 2088 萬 6000 元，較上月增加 3.13%，較 106 年同月增加 30.54%，累計 107 年 1-6 月營收 6 億 669 萬 2000 元，較 106 年同期增加 11.08%。。

操作建議： 下半場營運加溫，股價短線吸引市場人氣。短線支撐：35 塊。

3. 威盛 (2388):

ICA 聯盟物聯網萬億產業生態夥伴聚合峰會，授獲阿里雲 IoT 智慧製造優質合作夥伴，雙方未來將進一步加深與重要夥伴，將攜手推進與產業鏈的上下游智慧製造，為工業用戶帶來安全高效、低成本、易部署的智造整體解決方案，後勢可期。

操作建議： 中、美貿易戰下，股價俱有想像空間。短線支撐：46 塊。

4. 健喬 (4114):

去年併購景德製藥的藥證與通路、今年泌尿科主力產品優列扶（Urief）在香港地區取得藥證，在兩大實質利多的貢獻下，營收可望逐季創高，今年全年 EPS 有望突破 3 元，其中來自本業貢獻約可達 1 元，業外授權金挹注為 2 元。

操作建議： 生技類股近期有轉強勢勢，可以短線操作。短線支撐：32 塊。

5. 穩懋 (3105):

107 年 6 月營收 15 億 4344 萬 3000 元，較上月增加 0.77%，較 106 年同月增加 19.40%，累計 107 年 1-6 月營收 90 億 3086 萬 8000 元，較 106 年同期增加 27.45%。。

操作建議： 3D 感測龍頭，股價跌幅已深，可望觸底強彈。短線支撐：200 塊。

◆台股盤勢分析:

◇換檔再上

亞股漲多拉回，台北股市早盤下跌 - 63 點開出，受到被動元件龍頭國巨的拖累下，上半場一度重挫 - 121 點；下半場跌勢縮小，終場下跌 - 80 點作收，收在 10676 點，成交量 1190 億。

台股在成功『挑戰年線』後，今天在中、美貿易戰再傳 2000 億關稅加碼下，影響亞股全面拉回。不過對於這個利空… 基本上『了無新意』，有點是為今天的重挫『找理由』。從結構上來看，反而更像是台股『挑戰年線』，完成本周多頭課題後的…『回檔修正』。從籌碼面來看，今天從開盤後，賣盤並不大，反而是低檔買盤持續增強；因此研判台股在今天的『回檔修正』後，可望『換檔再上』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8069 元太、3141 晶宏、4123 晟德、2388 威盛、5317 凱美、4114 健喬… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6204 艾華、8446 華研、3360 尚立、5464 霖宏、4513 福裕、2338 光罩… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估