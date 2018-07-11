中證監：股票質押融資業務實際平倉風險有限

A股市場近期頻繁波動，擾動因素有多方面，而股權質押被認為是重要的因素之一，多個媒體發聲客觀分析股權質押的風險究竟有多大，以期為市場註入信心。

繼7月10日央行主管報紙發文稱“股權質押爆倉僅是個案整體風險可控”之後，今天證券日報刊發了中國證監會相關負責人在一個研修班上的表態，認為“股票質押融資業務實際平倉風險有限”。

報道稱，上市公司監管部領導在開班緻辭中介紹了上市公司監管工作思路，同時結合當前二級市場形勢呼籲大家理性看待股票質押風險。他指出，2018年證監會繼續堅持穩中求進的工作總基調，牢牢守住不發生係統性風險的底線，以提高上市公司質量為目標，深入踐行依法、全面、從嚴監管。加強風險監測，強化信息披露監管，堅決打擊違法違規行為，切實服務實體經濟。近期股市波動，很多媒體將理論上的平倉風險與對二級市場的實際衝擊混為一談，股票質押風險被誇大。滬深交易所統計數據表明，股票質押融資業務風險總體可控，實際平倉風險有限。

上市公司監管部領導還在會上呼籲上市公司特别是大股東，珍惜資本市場發展的良好局面，齊心協力，在維護市場穩定發展方面發揮更加積極的作用。

來源：證券日報

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