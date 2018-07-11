【異動股】醫藥板塊尾盤反彈拉升 九典製藥(300705-CN)直線漲停

臨近收盤，醫藥板塊反彈拉升，九典製藥(300705-CN)直線封漲停報25.85元，新天藥業(002873-CN)漲5.49%報27.88元，大理藥業(603963-CN)漲4.52%報25.42元，永安藥業(002365-CN)漲超3%，葵花藥業(002737-CN)、濟川藥業(600566-CN)等個股均有拉升表現。

據同花順數據顯示，滬深兩市昨日的總成交金額為3229億元，和上一交易日相比資金減少30億元，資金淨流入46.3億元。醫藥板塊昨日資金淨流入較大，資金淨流入較多個股：九典製藥、誠意藥業、星湖科技、大理藥業、司太立、富祥股份、山河藥輔、亞太藥業、健康元、盤龍藥業。

華夏基金表示，2018年A股市場核心驅動因素仍是企業盈利提升，當前流動性總量穩健增長，結構上向有利於權益市場的方向發展，風格上趨於均衡。考慮到政策對實體經濟的支持，預計以消費升級和製造業升級為線索的績優成長性標的，在短期調整後將迎來中長期佈局良機。

國泰君安證券認為，醫藥行業内在向好變化，龍頭公司業績穩健。今年以來，外部宏觀環境的復雜程度遠超年初市場預期，醫藥板塊多數領域受“去槓桿”和利率上行的影響相對較小，業績趨勢的確定性則相對較高。6月份以來，大盤劇烈震蕩，醫藥板塊也隨之調整。

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