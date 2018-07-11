國家知識產權局公佈2018上半年專利排名：華為第一、中興第五

昨日，在國家知識產權局2018年第三季度例行新聞發佈會上，國家知識產權局辦公室主任胡文輝代表國家知識產權局發佈了2018年上半年，我國知識產權數據。

其中，2018年上半年，我國發明專利授權量排名前10位的國内(不含港澳台)企業依次為：華為技術有限公司(1775件)、中國石油化工股份有限公司(1569件)、廣東歐珀移動通信有限公司(1520件)、國家電網公司(1242件)、中興通訊股份有限公司(1028件)、京東方科技集團股份有限公司(904件)、珠海格力電器股份有限公司(787件)、聯想(北京)有限公司(697件)、騰訊科技(深圳)有限公司(664件)、中國石油天然氣股份有限公司(557件)。

據胡文輝介紹，2018年上半年，我國主要知識產權指標實現較快增長，呈現良好發展勢頭。我國發明專利申請量為75.1萬件。發明專利授權21.7萬件，其中，國内發明專利授權17.1萬件。在國内發明專利授權中，職務發明15.9萬件，佔93.2%;非職務發明1.2萬件，佔6.8%。

來源：C114中國通信網

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