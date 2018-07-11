挖礦市場急凍 清庫存效應 撼訊上季力守獲利格局挑戰高

挖礦降溫，板卡廠撼訊 (6150) 第二季業績腰斬，以 12.45 億元，較首季銳減 58.4%，但仍較去年同期成長 29.15%，第二季是否守住獲利局面，市場關注。撼訊週三 (11 日) 股價在台股重挫逾百點之際開出低盤，但十點之前即逆勢翻紅，最高來到 121 元價位，上漲 3% 或 3.5 元。該公司 6 月營收 4.06 億元，月減 27.4%，年減 6.73%，表現並不理想，但股價在三個月來跌掉逾七成之下，有利空出盡的態勢，嘗試逐底的現象。



近日傳出四川暴雨導致多處礦場遭沖毀，挖礦市場有重建需求，成為第二季以來利空頻傳的顯卡市場僅見的利多。不過，比特幣價格走勢仍是挖礦市場需求關鍵，目前仍未見曙光。



撼訊第二季歷經 4 月小虧，5 月小賺之後，累計 4、5 月 EPS 僅 0.04 元，第二季清庫存效應，要力守獲利局面，挑戰性不小。至於下半年，因挖礦市場變數高，法人仍舊保守以對。