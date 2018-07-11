東航A+H百億定增引入吉祥航空 大摩叫好目標價7.06元

東方航空 (0670-HK) 定向配售 A 股予中國國有企業結構調整基金，以及配售 A 股及 H 股引入大陸民營航空公司吉祥航空 (603885-CN)，及其母公司均瑤集團為戰略投資者。這次配售總計集資港幣 174.5 億元，將用於支付訂購空巴及波音新飛機之用。

大摩認為，東航和吉祥航空聯手或存協同效應，維持「跑贏大市」評級，目標價港幣 7.06 元。截至今 (11) 日午盤，東航 A 股報人民幣 6.09 元，跌 6.6%；H 股報港幣 5.03 元，跌 1.179%。

東航午盤收報港幣 5.03 元，或 - 1.179%。 (圖：新浪財經)

據東方航空定增預案，公司擬非公開發行不超過 16.16 億股 A 股，募資不超過人民幣 118 億元 (約港幣 139 億元)。其中，均瑤集團及 / 或其指定子公司擬認購人民幣 73 億元，吉祥航空擬認購人民幣 25 億元，結構調整基金擬認購人民幣 20 億元。

所募資金中，人民幣 90.21 億元將用於引進 18 架飛機項目，人民幣 9.96 億元將用於購置 15 台模擬機項目，另人民幣 17.83 億元將用於購置 20 台備用發動機項目，以此擴大東航機隊規模、優化機隊結構，增強主營業務的核心競爭力。

同時，H 股非公開發行計畫募資港幣 35.5 億元，發行不超過 5.18 億股 H 股，發行對象為吉祥航空及 / 或其指定控股子公司，所募資金將全部用於補充公司一般運營資金。

預案明確，本次 A 股、H 股非公開發行定價基準日均為發行期首日。A 股定增股份鎖定期為 36 個月。

東航表示，引入戰略投資者，一家來自民營資本和同業夥伴，一家來自國有資本，體現了國有資本和非公有資本的相互融合，放大了國有資本功能，提高國有資本配置效率，同時推動各種所有製作資本取長補短、相互促進、共同發展奠定了良好基礎。

東航引入吉祥航空參股業務互補性極強，吉祥航空主打低成本的商務航空，而東航在航線、網點、飛機數量上都具備優勢，雙方的深度合作，可將運力利用到極致。

據公告，截至 2017 年底，東方航空運營 637 架客運飛機 (其中包括託管公務機 10 架) 組成的現代化機隊，主力機型平均機齡不到 5.5 年，是全球大型網路航企中最年輕、最精簡的機隊之一。作為天合聯盟成員，公司的航線網路通達全球 177 個國家或地區、1074 個目的地。

另據國泰君安研報測算，在吉祥航空與東航共飛的前 15 大上海航線，吉祥航空平均市場份額 12%，東航份額為 40%，二者合計超過 52%。

摩根土丹利發表研究報告指出，上述定向配股將令東航 2018 年每股盈利略微攤薄 6%，但預期 2018 年每股帳面價值將提升 9%。

大摩相信，東航配股引入吉祥航空成為主要股東，屬國企混改一部分，預期兩者戰略合作可帶來潛在協同效應，特別是兩者於上海市占率合共達 48%，將有助提升定價能力，維持東航「跑贏大市」評級，目標價港幣 7.06 元。