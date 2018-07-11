瑪莉亞颱風來襲 受災廠商把握災損3步驟減免稅捐

今年第 8 號颱風瑪莉亞襲台，財政部國稅局表示，如有遭受颱風災害損失的受災戶或受災廠商，把握災損報備三步驟，首先是動手清理前記得先拍照存證，然後檢附損失清單、維修估價單及相片等證明文件，於 30 日內向當地國稅局申請報備災害損失。

中區國稅局也針對所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等稅目的災害損失減免部分，說明相關申請方式如下，建議受災戶或受災廠商可先釐清，以維護自身的權益。

一、 所得稅

受災戶應於災害發生後 30 日內，檢具損失清單及證明文件，報請所在地國稅局派員勘查，經核定後，於辦理該年度綜合所得稅或營利事業所得稅結算申報時，列報災害損失。若災區內工廠或分支機構與總公司分屬不同縣市者，也可向工廠或分支機構所在地國稅局就近申請派員勘查。

至於災害損失金額的認定，綜合所得稅申報損失總金額在 15 萬元以下者，營利事業所得稅申報損失總金額在 500 萬元以下者、受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者 (不論金額多寡)，均得由國稅局予以書面審核，免再派員實地勘查。

二、營業稅

小規模營業人凡因災害影響致無法營業者，可向所在地國稅局申請，准予扣除其未營業的天數，以實際營業天數查定營業額計算課稅。

三、貨物稅

受災的貨物稅廠商，其已稅或免稅貨物消滅或受損致不能出售者，依貨物稅條例第 4 條及貨物稅稽徵規則第 87 條規定，檢具損失清單及相關證明文件向所在地國稅局報備，並向所在地國稅局或海關 (進口貨物) 申請已納稅款的退還或銷案。

四、菸酒稅

受災的菸酒稅廠商，其已納或免稅菸酒消滅或受損致不能出售者，可以依菸酒稅法第 6 條及菸酒稅稽徵規則第 39 條規定於災害發生後 30 日內，檢具損失清單及相關證明文件，向所在地國稅局報備，並向所在地國稅局或海關 (進口菸酒) 申請已納菸酒稅及菸品健康福利捐的退還或銷案。