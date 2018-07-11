柏文6月、Q2及H1營收三創新高 新據點加持 業績拚逐季成長

在健身工廠新據點加持下，帶動柏文 (8462)6 月、第二季及上半年營收三創歷史新高。6 月營收達 2.53 億元，月增 0.28%，年增 31.78%；第二季營收 7.26 億元，年增 31.5%；上半年營收 13.59 億元，年增 27.91%。柏文昨日除息，除權息參考價為 154 元，早盤即完成填息，最終以漲停價位 169 元作收，首日填權息幅度達 36%，而今日在營收連創新高的表現加持下，開盤股價大漲，最高來到 184 元，後雖漲幅收斂，但漲幅仍有 6% 以上，反映業績氣勢。



柏文旗下健身工廠今年預計新增 7 家據點，5 月前已開出 5 家新據點，桃園廠及楠梓廠則分別預計於 7 月及 9 月開出。法人看好，今年在新據點陸續開出下，除營收連創新高外，隨毛利較高的教練課程費用增加，也推升毛利率表現，營收及獲利將逐季成長，續創新高。