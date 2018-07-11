【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，受惠於百事可樂（PEP.US）業績強勁股價大漲。道瓊斯指數上升 0.6% 至 24,920 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,794 點；納斯達克指數微升至 7,759 點。傳美國準備對額外 2,000 億美元中國商品追加關稅。

油價週二上升，受助於股市走高，以及挪威和利比亞供應憂慮，但漲幅有限，因美國暗示將考慮部分國家提出的豁免伊朗石油制裁的要求。紐約 8 月期油上升 0.4% 至每桶 74.11 美元。API 公布上週美國原油庫存驟降，降幅符合預期。金價下跌，因美元走強。紐約 8 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,255.4 美元。

香港股市週二個別發展，內地股市上升。造紙股跑贏大市，玖龍紙業（2689.HK）上升 5.7%； 水泥股也錄得上漲，其中海螺水泥（914.HK）發布盈利預喜，股價上升 3.1%；重型機械股下跌。個股方面，小米集團（1810.HK）於下週一獲富時中國 50 指數納入，股價大漲 13.1%；長城汽車（2333.HK）6 月份銷售同比減少 3.5%，股價下跌 4.8%；心連心化肥（1866.HK）發布盈利預喜，股價上漲 5.6%；景瑞控股（1862.HK）折讓 10.1% 配股集資 3.2 億港元，股價大跌 8.6%。恒生指數微跌至 28,682 點，國企指數上升 0.5% 至 10,825 點，香港股市成交金額基本持平於 987 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 2,828 點，滬深兩市成交金額減少 0.4% 至人民幣 3,272 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的易居企業控股（2048.HK）遠未足額；今日掛牌的福森藥業（1652.HK）暗盤收盤高上市價 16.3%。

◇ 包浩斯國際（483.HK）公布 2019 財年第一季（截止 6 月 30 日）公司同店銷售按年下跌 1%，其中香港及澳門市場同比上升 1%，而台灣及中國內地市場分別下跌 9% 及 5%；公司於 6 月 30 日共有 192 間自營店鋪，較 3 月 31 日增加 10 間。

◇ 裕元（551.HK）和寶勝（3813.HK）分別公布 2018 年上半年收益，前者及後者收益淨額分別為 47.7 億美元及人民幣 112 億元，同比分別增長 7.2% 及 17.7%，其中 6 月收益增速分別為 5.6% 及 23.0%，前者 6 月收益增速遜於首 5 月，後者 6 月收益增速則優於首 5 月。

◇ 國際精密（929.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年之純利將同比大幅減少，主要因 1）員工成本因工資整體上升及人數增加而有所增加，2）人民幣於 2018 年上半年升值產生匯兌差額，對以港元反映的生產成本及營運成本構成負面影響（惟收益主要按美元收取），及 3）購股權開支攤銷增加。

◇ 西部水泥（2233.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年純利將同比大幅增加，主要受惠於期內水泥平均售價按年適度上漲令首五月收益同比增長約 20%。

◇ 中國建築（3311.HK）公布 2018 年上半年累計新簽合約額約為 645 億港元，同比增加 22.0%，相當於完成 2018 年全年之不低於 1,150 億港元目標的 56.1%。截止 6 月 30 日，公司在手合約額約 3,427 億港元，其中未完成合約額約為 2,240 億港元。

◇ 華邦金融（3638.HK）宣布以每股 0.50 港元（較最後收盤價折讓 18.0%）配售最多 3.2 億股（相當於現有股本 7.8%），淨集資額約 1.5 億港元，將用作支付採購電腦及周邊產品、銀行借款之還款及公司之一般營運資金。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)