汽車行業估值見底 龍頭公司投資價值凸顯

汽車行業運行良性，估值板塊顯著下調，是2018年上半年A股汽車與汽車零部件行業的真實寫照。

對於2018年下半年的預期，國元證券認為，汽車零部件行業的市盈率PE(TTM)已經下降至19倍，因此未來增長值得關註。證券時報記者了解到，儘管股價跌幅超出預期，但汽車行業受美方挑起的貿易戰等外部因素影響較為有限，多數公司仍然經營穩健，龍頭公司投資價值凸顯。

Wind統計顯示，約160家汽車與汽車零部件A股公司中，2018年上半年僅有10家公司股價上漲，其中絕大部分公司為IPO新股或進行了重組。漲幅較大的公司有亞夏汽車、朗博科技和聯誠精密，其餘幾家公司漲幅均在0~25%。據悉，亞夏汽車近期進行了重大資產重組，朗博科技和聯誠精密均為剛上市的新股。

值得一提的是，截至7月9日，157家整車及零部件上市公司中(A股+B股)，共有53家公司預告了今年上半年業績。其中，預計上半年實現盈利和淨利潤同比預增的公司佔絕大多數，預計上半年出現虧損的公司僅2家。

來源：證券時報

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