耀萊集團(00970-HK)公布法院判決

耀萊集團(00970-HK)公布，於2017年10月12日，天津信昌向天津市第二中級人民法院呈交上訴申請。上訴聆訊後，天津市第二中級人民法院於2018年7月4日頒佈判決並裁定下述第 (1)、(2)及(4)項；(b)駁回上述第(3)項；(c)天津信昌須於上訴判決生效後5日內向原告人支付購買價合共230萬元(人民幣.下同)；及(d)駁回原告人於一審中提出的其他申索。

根據該集團中國法律顧問的建議，上訴判決為最終判決，對雙方具有約束力。經考慮根據上訴判決下須支付的損害賠償金額並未超過先前就第一及第三項訴訟可能的違約賠償金額作出的撥備，董事會認為上訴判決對該集團的日常營運及財務狀況概無造成任何重大不利影響

期為2017年10月12日的公佈所披露，天津信昌已收到天津市津南區人民法院頒佈日期為2017年9月28日有關第三項訴訟的判決，裁定原告人勝訴以及其中包括：

(1)買賣合同已撤銷；(2)原告人須於判決生效後5日內退還天津信昌已購買的商品；(3)天津信昌須於判決生效後5日內退還原告人購買價合共284萬元；及(4)天津信昌須於判決生效後5日內向原告人支付合共852萬元作為賠償。

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