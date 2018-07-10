歐股盤中─市場注意力回歸基本面 泛歐 Stoxx 600漲0.23%

市場注意力逐漸由貿易戰，回歸企業獲利和基本面，今 (10) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 一度上漲 0.23%。

台北時間週二下午 5 點 53 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.23%，德國 DAX 指數上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數上漲 0.34%，英國 FTSE 指數上漲 0.08%。

週二早盤，在原油、天然氣相關類股領漲帶動下，泛歐 Stoxx 600 指數走高。

個股方面，在股票評級獲調升的情況下，空中巴士 (Airbus)、德國時尚集團 Hugo Boss，股價皆上漲。

英國生鮮電商 Ocado 因上半年獲利不如預期，股價下跌 6.6%。

本週起，歐美上市公司將陸續公布第 2 季財報，預料投資人的注意力，會從貿易戰轉移至企業獲利表現。

昨日美股收高，標普 500 指數收漲 0.9%，至 2784.17 點；道瓊指數大漲 1.3%，至 24776.59 點；那斯達克指數收漲 0.9%，至 7756.20 點。

其中，標普 500 與道瓊指數，皆創下近 1 個多月來最大漲幅。

美國總統川普本週出訪歐洲，外界預期，歐洲各國領袖，將再次對川普表達，避免引發全球貿易戰的訴求。