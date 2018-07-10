上交所嚴格執行退市新規 退市吉恩與退市昆機即將摘牌

2018年5月22日，退市吉恩(600432-CN)、退市昆機(600806-CN)被上海證券交易所決定終止公司股票上市，併於2018年5月30日進入退市整理期交易。

截至7月11日，退市吉恩、退市昆機已於退市整理期交易滿三十個交易日。公司將在退市整理期後被上海證券證券交易所予以摘牌。兩家公司在退市整理期期間，最大跌幅均超過80%，自打開跌停板後，股價出現大幅波動，存在一定風險。目前，重新上市申請條件標準較為嚴格，時間要求較長。投資者應審慎投資、註意風險。

兩家公司股票終止上市後，將在摘牌之日起45個交易日内轉入股轉係統進行股份轉讓。根據相關規定，股東需在公司股票終止上市後辦理股票確權登記，其股票方可在股轉係統進行掛牌轉讓。

記者了解到，吉恩股東可到公司聘請的代辦機構東北證券股份有限公司，昆機股東可到公司聘請的代辦機構太平洋證券股份有限公司，或其他具有全國中小企業股份轉讓業務資格的代辦券商辦理股份重新確權、登記和託管手續。股份確權過程中遇有特殊情況，可向相應代辦券商咨詢。

上交所已於今年3月9日發佈《上海證券交易所上市公司重大違法強製退市實施辦法(徵求意見稿)》，堅決貫徹3月2日證監會退市改革意見修訂精神，依法從嚴加大上市公司重大違法強製退市力度。

此外，退市吉恩、退市昆機在7月10日同時發佈“公司股票進入退市整理期交易的第十次風險提示公告”稱，公司股票已被上海證券交易所決定終止上市，將在退市整理期屆滿後五個交易日内，上海證券交易所將對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

來源：證券時報APP

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)