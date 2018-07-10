發改委發佈深度貧困地區旅遊基礎設施改造升級行動計劃

近日，發改委印發《“三區三州”等深度貧困地區旅遊基礎設施改造升級行動計劃(2018-2020年)》的通知。

行動計劃指出，加快“三區三州”主通道建設，加強對旅遊業發展的支撐。加快推進G8513平涼經九寨溝至綿陽、G4216成都至麗江、G0613麗江至香格里拉、G3012喀什至和田等國家高速公路待貫通路段建設，到2020年，四省藏區高速公路覆蓋所有地級行政中心。按照中長期鐵路網規劃和國家戰略要求，加強“三區三州”鐵路建設強度，強化對外鐵路通道建設，努力提高路網覆蓋面。優先安排建設資金，加快青藏鐵路格爾木至拉薩段擴能工程、川藏鐵路拉薩至林芝段、川藏鐵路成都至雅安段、成都至川主寺鐵路、成昆鐵路擴能改造工程、庫爾勒至格爾木鐵路、克塔鐵路鐵廠溝至塔城段、阿勒泰至富蘊至準東鐵路、博州鐵路支線建設;加快推進和田至若羌、南疆鐵路庫爾勒至喀什段擴能改造工程、西寧至成都鐵路等項目前期工作，力爭早日開工建設;推進川藏鐵路雅安至林芝段前期研究，支持以地方為主建設阿克蘇至阿拉爾支線鐵路。

在“十三五”文化旅遊提升工程中增補一批旅遊基建投資項目，專項用於支持“三區三州”等深度貧困地區旅遊項目建設，切實改善道路、步行道、停車場、供水供電、垃圾污水處理、消防安防、應急救援、遊客信息等服務設施，集中力量建設一批基礎設施完善、吸引力強、服務質量好的景區，增強對當地居民的綜合帶動作用。

引導和支持社會資本開發建檔立卡搬遷人口參與度高、受益面廣的旅遊項目，支持本地賓館飯店、景點景區優先吸納易地扶貧搬遷貧困群眾就業。鼓勵和引導民間投資通過PPP、公建民營等方式參與旅遊基礎設施建設。鼓勵國家開發銀行按市場化原則依法合規為旅遊基礎設施和公共服務設施項目提供信貸支持。優先支持符合條件的全國金融支持旅遊扶貧重點項目，充分發揮中央資金的增信和槓桿作用。

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