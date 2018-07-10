〈粵港澳大灣區〉戴德梁行看好其成為第四大世界級灣區

粵港澳大灣區是香港未來發展前景的關鍵計畫，國際地產顧問公司戴德梁行華南及華西區研究部主管張曉端今 (10) 日強調，不管是資源運轉還是創新和金融，「快」和「通」在粵港澳大灣區的發展中都是關鍵詞，粵港澳大灣區有望成為第 4 大世界灣區。

同時，資源的高效整合也正是灣區經濟的特點，粵港澳大灣區的科創加金融基礎和國家層面上的各項支持，都是未來灣區創造更多可能性的根本保障。

據戴德梁行報告整理，世界三大成熟灣區包括舊金山灣區、紐約灣區和東京灣區的定位和發展歷程。以舊金山灣區為例，舊金山灣前期依靠「淘金熱」與港口的優勢為發展奠定基礎，其後豐富的科研教育資源如加州大學伯克利分校、斯坦福大學等培育出創新的沃土，產學研的融合進而孕育了世界頂尖的科技企業，而在此過程中，區域統籌機構也在促進灣區一體化發展中起到了不可忽視的重要作用。

戴德梁行發表報告指出，粵港澳大灣區是中國改革開放探索的前沿陣地，又將成為中國第一個比肩世界灣區的大灣區，被視為中國經濟發展的風向標。能夠一直保持這樣的地位，除了歷史機遇，粵港澳的禀賦和基礎是無法忽視的。從 2009 年《大珠三角城鎮群協調發展規劃研究》完成至今，國家和地方政策不斷有條不紊地推動粵港澳大灣區的規劃，讓新灣區的形成極具效率。

就交通基礎建設與經濟總量來看，戴德梁行主管張曉端指出，粵港澳大灣區 2017 年港口貨櫃吞吐量達 6247 萬標準箱，是世界其他三大灣區總和的 4.5 倍；機場群運輸規模同樣為各大灣區之首。

同時，港珠澳大橋、廣深港高速鐵路等多個重大交通建設項目令大灣區「1 小時交通圈」形成在即，發達的交通網絡既高效連接全球各地又快捷溝通內部不同區域，為融合發展奠定基礎。

戴德梁行指出，2017 年廣東省獲取專利數量全國第一，規模以上工業企業擁有研發機構 1.3 萬個；擁有 17 家世界 500 強企業，包括騰訊、華為、招商銀行、中國平安、聯想等，主要分佈在科技和金融領域；同時，還擁有港交所和深交所兩大證券交易所，尤其作為國際金融中心的香港，金融市場高度發達，恰恰為科創產業的發展營造良好的金融環境，進而也意味著粵港澳大灣區科技創新創業的生態系統已然具備一定基礎。

就結合粵港澳大灣區的特殊天然禀賦和產業基礎來看，戴德梁行粵港澳大灣區業務發展總經理及高級董事江冰河對粵港澳大灣區未來的發展趨勢表示，灣區的發展關鍵在於不同體制下區域的融合發展，應成立高規格的灣區協調機構，加快實現灣區內部各核心城市、不同行政區間的協同與合作。

在大灣區空間重構方面，港深莞穗將成為優勢互補的灣區核心發展軸，灣區本身所具有的科創加金融兩個強勢產業將大大促進灣區經濟的騰飛。而在核心軸的輻射帶動下，未來重大基建的建成也將助東西聯動，促使珠江西岸次軸發展加速。

粵港澳大灣區在核心發展軸和珠江西岸次軸的融合發展下，輻射範圍將大大擴大，影響力深入華南腹地，統籌協作推動空間由多中心轉向網絡化，灣區城市最終實現發展均衡，要素得以充分自由流動，最終有望形成第四大世界灣區經濟發展區。

戴德梁行對世界灣區經濟的發展特點指出，港口經濟和發達的交通網絡是帶動灣區起步的最初動力與基礎；而豐富的教育資源和良好的創新機制將帶動灣區產業迅猛發展；市場方面，風險投資是打造創新生態系統的必備一環；而政府的整體規劃、行業權威機構的落地也將有利於灣區協同發展與產業集聚。