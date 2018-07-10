【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週一上升，受惠於銀行股、工業股及能源股大漲。道瓊斯指數上升 1.3% 至 24,777 點；標準普爾指數上升 0.9% 至 2,784 點；納斯達克指數上升 0.9% 至 7,756 點。繼英國脫歐事務大臣戴維斯請辭後，外相強森也請辭。

油價週一上升，因市場擔憂伊朗、利比亞和加拿大的供應。紐約 8 月期油上升 0.1% 至每桶 73.85 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,259.6 美元。

香港和內地股市週一上升。各行業全線上漲，博彩股跑贏大市，新濠國際發展（200.HK）及澳博控股（880.HK）分別上漲 7.0% 及 9.7%；物業管理股也錄得較大升幅；中國新華教育（2779.HK）股價大漲 10.8%，領漲教育股。個股方面，王老吉未履行增資協議，中糧包裝（906.HK）股價急跌 24.5%。恒生指數上升 1.3% 至 28,689 點，國企指數上升 1.4% 至 10,768 點，香港股市成交金額增加 0.2% 至 987 億港元。上證綜合指數上升 2.5% 至 2,815 點，滬深兩市成交金額減少 7.5% 至人民幣 3,286 億元。

◆行業及公司新聞

◇吉利汽車（175.HK）公布 2018 年 6 月份汽車銷量 128,449 部，同比增長 44.7%，上半年銷量為 766,630 部，按年增加 44.5%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 48.5%。

◇中化化肥（297.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年經營業績將同比明顯上升，主要受惠於公司抓住國內各主要化肥品種市場價格上升的機會，強化了下遊客戶綜合營銷服務，以致銷售量及盈利均按年上升。此外附屬公司中化吉林長山化工毛利率同比顯著改善。

◇海螺水泥（914.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 80%-100% 至人民幣 121-134 億元（其中第一季度按年增長 121.9% 至人民幣 47.8 億元），主要受惠於公司產品銷售價格升幅較大令期內營業收入按年大幅增加所致。

◇龍湖地產（960.HK）公佈 2018 年 6 月運營數據，上半年累計合約銷售總額、銷售總面積及平均售價分別為人民幣 971 億元、629 萬平方米及每平方米人民幣 15,435 元，分別按年上升 4.8%、增加 5.7% 及下降 0.9%，其中 6 月份則分別同比提高 24.3%、上升 36.8% 及下跌 9.2%，銷售狀況較首 5 月明顯改善。

◇易居企業（2048.HK）為中國領先的房地產交易服務提供商，因公司於 2017 年產生的一手房代理服務收入最多，房地產交易數據及土地數據所覆蓋的城市數量最多，截至 2017 年 12 月 31 日以門店數量計房地產經紀網絡位居第二。公司主要提供一手房代理服務、房地產數據及咨詢服務以及房地產經紀網絡服務。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 27.2、40.0 及 46.3 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 1.7、4.9 及 3.5 億元，2018 年第一季度收入及核心股東應佔溢利（撇除上市開支）分別為人民幣 9.3 及 1.1 億元，分別同比增長 8.8% 及 98.7%。公司今天起至 7 月 13 日招股，預計 7 月 20 日上市，招股價介乎 14.38-17.68 港元，淨集資額約 49.5 億港元（招股價中位數），市值介乎 211-259 億港元，相當於 50.5-62.1 倍 2017 年市盈率。基石投資者淘寶中國、 Successful Lotus、華昌國際及 Educado 將認購 39.0%-42.8% 全球發售股份。

◇長城汽車（2333.HK）公布 2018 年上半年累計銷量為 471,515 輛，按年增加 2.3%，其中 6 月份銷售同比減少 3.5% 至 62,186 輛，較首 5 月不佳。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

