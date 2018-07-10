統計局解讀：2018年6月份CPI、PPI同比漲幅有所擴大

國家統計局今天發佈的2018年6月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據顯示，CPI環比下降0.1%，同比上漲1.9%;PPI環比上漲0.3%，同比上漲4.7%。對此，國家統計局城市司高級統計師繩國慶進行了解讀。

一、CPI環比繼續下降，同比漲幅略有擴大

從環比看，CPI走勢基本平穩，降幅比上月收窄0.1個百分點。食品價格下降0.8%，降幅比上月收窄0.5個百分點，影響CPI下降約0.16個百分點。時令瓜果和蔬菜大量上市，鮮果和鮮菜價格分别下降6.7%和1.8%，合計影響CPI下降約0.16個百分點，是CPI下降的主要原因。豬肉價格連降3個月後小幅反彈，上漲1.1%，影響CPI上漲約0.02個百分點。非食品價格上漲0.1%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.11個百分點。受房租和藥品價格上漲影響，居住和醫療保健價格均上漲0.2%，合計影響CPI上漲約0.06個百分點。出行人數增多，需求增加，旅遊、飛機票和賓館住宿價格分别上漲1.4%、0.9%和0.4%，三項合計影響CPI上漲約0.03個百分點。受近期國内成品油調價影響，汽油和柴油價格分别上漲1.8%和1.9%，合計影響CPI上漲約0.04個百分點。

從同比看， CPI同比漲幅略有擴大，繼續保持溫和上漲。食品價格上漲0.3%，影響CPI上漲約0.05個百分點。其中，雞蛋和鮮菜價格分别上漲17.1%和9.3%，合計影響CPI上漲約0.27個百分點;牛肉、羊肉和禽肉價格分别上漲3.1%、13.1%和6.7%，合計影響CPI上漲約0.14個百分點;豬肉和鮮果價格分别下降12.8%和5.3%，合計影響CPI下降約0.42個百分點。非食品價格上漲2.2%，影響CPI上漲約1.80個百分點。其中，醫療保健類價格上漲5.0%，教育服務類價格上漲2.7%，交通和通信類價格上漲2.4%，居住類價格上漲2.3%。據測算，在6月份1.9%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.5個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。

二、PPI環比漲幅略有回落，同比漲幅有所擴大

從環比看，PPI漲幅略有回落。生產資料價格上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點;生活資料價格持平。在主要行業中，受國際原油價格變動影響，石油和天然氣開採業上漲4.5%，比上月回落3.0個百分點;石油煤炭及其他燃料加工業上漲2.3%，回落1.3個百分點;黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲1.1%，回落0.2個百分點;造紙和紙製品業上漲0.4%，回落1.1個百分點;非金屬礦物製品業上漲0.2%，回落0.4個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業上漲0.7%，比上月擴大0.4個百分點;醫藥製造業上漲0.4%，擴大0.3個百分點。

從同比看，PPI漲幅比上月擴大0.6個百分點。生產資料價格上漲6.1%，漲幅比上月擴大0.7個百分點;生活資料價格上漲0.4%，擴大0.1個百分點。在主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開採和洗選業，合計影響PPI同比漲幅擴大約0.49個百分點。漲幅回落的有造紙和紙製品業，上漲11.3%，比上月回落0.5個百分點;非金屬礦物製品業，上漲10.3%，回落0.3個百分點。據測算，在6月份4.7%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為4.1個百分點，新漲價影響約為0.6個百分點。

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