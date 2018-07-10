A股中報預喜強勢股紮堆化工、建築材料、電子等三行業

近2個交易日，滬深兩市共有424隻個股股價表現跑赢同期大盤且中報業績預喜。上述424家公司中，有81家公司2018年中報淨利潤有望同比翻番。

其中，安陽鋼鐵(3682.00%)、*ST佳電(2809.09%)、魯億通(1985.00%)、蘇寧易購(1979.70%)、漢邦高科(1602.00%)、通源石油(1555.02%)、美年健康(1135.13%)等7家公司預計2018年上半年淨利潤同比增幅均超10倍，亞瑪頓(793.10%)、廣匯能源(693.04%)、威華股份(568.49%)、四川雙馬(509.62%)等4家公司也均預計上半年淨利潤同比增長達到400%以上，高成長性尤為凸顯。

上述424隻績優強勢股主要紮堆在化工、建築材料、電子等三行業，近2個交易日内股價表現跑赢大盤且中報業績預喜的個股數量佔比居前，個股數量分别為61隻(20%)、14隻(19%)、43隻(19%)。

來源：證券日報

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