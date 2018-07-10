浩澤淨水(02014-HK)與順豐加碼投資保理業務

浩澤淨水(02014-HK)公布，基於過去一年來該集團與順豐集團在倉儲物流、水機安裝、供應鏈等業務合作良好基礎。為了將來有更深度合作，雙方希望通過金融業務幫助合作升級，後期加強供應鏈金融、產品推介、市場推廣、聯合研發及營銷、數據共享等方面合作。因此，順誠樂豐與小龍蝦簽訂一項保理業務合同，其條款與保理業務合同相同，惟新保理合同項下的最高保理本金總額3000萬元(人民幣.下同)增加至5000萬元。

就保理業務合同而言，該公司同意向順誠樂豐提供一項擔保，據此，該公司須擔保小龍蝦妥善履行其於保理業務合同項下的責任，方法為同意在根據保理業務合同小龍蝦一方發生違約或毀約的情況下，購買小龍蝦向順誠樂豐保理的所有相關未償還應收賬款。

該公司於2017年9月29日，公司的間接全資附屬公司小龍蝦(上海)融資融資租賃和深圳市順誠樂豐保理簽訂一項保理業務合同，據此，順誠樂豐同意向小龍蝦提供應收賬款保理及融資服務，最高保理本金總額為3000萬元。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)