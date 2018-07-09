◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 光頡 謚源 太醫 穆拉德 海灣 富邦美債20年 漢磊 東林 強生 南璋 太普高 元大美債7-10 兆遠 欣厚-KY 寶島科 勝昱 富邦中國政策債 華容 友銓 大樹 精確 元大美債1-3 天揚 達威 其祥-KY 宏易 元大投資級公司債 建達 松崗 德麥 唐鋒 元大中國債3-5 九豪 三圓 中華食 榮群 群益15年IG電信債 信昌電 雙喜 世坤 天宇 群益15年IG科技債 安碁 力泰 萬國通 新零售 群益10年IG金融債 大中 理銘 新昕纖 力新 國泰5Y+新興債 蜜望實 亞都 光明 恩得利 國泰1-5Y高收債 常珵 東凌-KY 聚紡 李洲 富邦全球投等債 富驛-KY 關中 興采 凱柏實業 富邦全球高收債 大宇資 隆中 新麥 遠昇 精華 鼎創達 明揚 泰茂 及成 合世 綠河-KY 崇友 和進 易威 欣泰 永彰 耀勝 大學光 至興 倚強 穆拉德 長佳 錦明 明基醫 致振 鑫創 豪展 威潤 廣寰科 南璋 唐榮 點晶 勝昱 晉椿 建舜電 銘旺實 世豐 泰谷 新麥 久陽 典範 精確 強新 長天 宏易 尼克森 哲固 至興 力新 益通 唐鋒 凌網 振維 福盈科 恩得利 鴻翊 互動 李洲 迎輝 榮群 港建 欣厚-KY 天宇 倚強 兆遠 恒耀 至寶電 系統電 有益 點晶 世紀 富強 幸康 華容 新零售 迎輝 建榮 力新 先益 立衛 恩得利 堡達 天揚 李洲 重鳥鵬 鈺創 凱柏實業 晶達 佳總 遠昇 天鉞電 合正 及成 世紀 寶聯通 和進 凱鈺 凱鈺 耀勝 彩富 德宏 倚強 合邦 合邦 錦明 業強 萬旭 鑫創 九豪 驊宏資 威剛 訊達 久正 宇環 撼訊 上揚 廣寰科 亞銳士 全譜 點晶 合晶 易通展 建舜電 雷科 安鈦克 泰谷 易通展 元隆 典範 迅德 沛亨 長天 大中 九暘 哲固 倉和 凱碩 利機 星雲 全達 益通 森田 奧斯特 單井 三圓 保銳 陽程 力泰 越峰 振維 富裔 英格爾 鴻翊 惠普 鑫龍騰 迎輝 中連貨 士開 泓格 安心 昇益 友威科 漢來美食 志嘉 光頡 燦星旅 富裔 西勝 雅茗-KY 正德 精聯 易飛網 燦星旅 欣厚-KY 高野 富驛-KY 兆遠 亞都 劍湖山 環宇-KY 老爺知 德記 晶達 東凌-KY 泰偉 智晶 紅馬-KY 華義 天鉞電 德記 昇華 美桀 邁達康 得利影 系統電 大展證 鼎創達 世紀 誠品生活 花王 華容 華義 邦泰 建榮 得利影 立衛 時報 天揚 琉園 鈺創 旭然 佳總 捷必勝-KY 中光電 明揚 合正 紅木-KY 寶聯通 鉅邁 凱鈺 大地-KY 德宏 綠河-KY 通泰 霹靂 合邦 花王 創惟 欣雄 新普 欣泰 萬旭 大汽電 驊宏資 久正 信昌電 育富 上揚 全譜 研通 系微 易通展 倍微 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 金山電 德勝 凱碩 全達 奧斯特 保銳 大世科 越峰 英格爾 鑫龍騰 亞昕 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 大略-KY 劍湖山 亞都 老爺知 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 三貝德 時報 鼎創達 朋億 綠河-KY 花王 邦泰