歐股盤中─基本資源類股走揚 泛歐 Stoxx 600漲0.58%

在基本資源類股上漲帶動下，今 (9) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 一度上漲 0.58%。

台北時間週一下午 5 點 53 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.58%，德國 DAX 指數上漲 0.23%，法國 CAC 40 指數上漲 0.62%，英國 FTSE 指數上漲 0.32%。

週一早盤，基本資源類股走揚，漲逾 2%。

挪威地質學資料公司 Tgs-Nopec 第 2 季營收表現，優於去年同期，該消息帶動其股價大漲逾 7%。

法荷航空集團 (Air France-KLM) 未受罷工事件影響，6 月乘客人數維持成長，激勵股價上漲近 6%。

電信業者 Altice Europe 股票評級獲加拿大皇家銀行調升，股價上漲 4%。

美中貿易戰上週開打，接下來數週，美國企業陸續公布第 2 季財報，投資人將持續關注貿易戰對企業獲利，可能造成的影響。

美國總統川普本週出訪歐洲，外界預期，歐洲各國領袖，將再次對川普表達，避免引發全球貿易戰的訴求。

歐洲政治消息方面，上週英國執政黨高層通過「軟脫歐」計畫，未料脫歐大臣戴維斯 (David Davis)、脫歐次長貝克 (Steve Baker)，竟於週日雙雙辭職，使首相梅伊的領導威信，再度受創。