【永豐期貨】台指選擇權盤後－陸股止跌翻紅 台股大漲百點挑戰年線



◆期貨走勢

台指期週一上漲 124 點至 10662 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 58.28 點，電子期逆價差縮至 - 1.56 點，金融期逆價差縮至 - 4.62 點。現貨部分，三大法人買超 67.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5405 口，使留倉部位轉為淨多單 2985 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5556 口至 30409 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5824 口至 9147 口。

週五中美雙方的關稅正式開徵，不過國際股市反倒以利空出盡反應，加上就業數據優於預期，美國股市收高，科技股 Nasdaq 與費半漲幅更超過 1% 以上，週一日韓股市早盤開出後震盪走強，國際樂觀情緒激勵加權指數早盤跳高開出後震盪走強，股后國巨上演填息行情，加上陸股跌深反彈大漲，投資人信心回溫，台股持續震盪走升，全日皆未見明顯賣盤浮現，除電子三雄領軍上攻外，傳產類股亦有不錯表現助攻，終場加權指數上漲 111.71 點或 1.053%，收在 10720.28 點，成交量能 1367.29 億，較前一日縮減 249.16 億。技術面觀察，週一日 K 開高走高以實體紅 K 大漲逾百點，不過臨近 10750 關卡仍有賣壓使指數留短上影線，240 日的年線也在盤中得而復失，上方短天期以及月季線、半年線都彎頭向下，因此雖然目前 KD 指標於低檔黃金交叉，MACD 柱狀體負值也有收斂跡象，短線跌深蘊釀反彈機會，但線型上還並未翻多，未來陸港股市是否止穩且中美貿易戰是否惡化都將是後續須關注的焦點。

◆選擇權分析

從週選擇權未平倉量觀察，買權未平倉最大量由 10700 上移至 10800，賣權未平倉最大量持平 10550 點，短線上檔壓力上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.9 升至 1.02，籌碼面為中性架構。週選擇權買賣權隱含波動度分別為 21.77 與 16.41，買權明顯顯示高於賣權，顯示短線投資人以買權參與反彈行情的意願大幅提升。

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