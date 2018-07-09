新華社：中國經濟穩中向好“基本盤”不斷夯實

新華社7月9日發表時評稱，從經濟指標看，當前中國經濟“穩”的基本盤繼續夯實，“優”的態勢持續顯現，更有信心交出穩中向好的“半年報”。

如果隻把目光盯在部分指標的短期波動上，可能會得出一些片面結論。如果把視野放大、週期拉長，綜觀今年以來中國經濟運行數據，諸如生產指標、效益指標、結構指標、民生指標等，則會看到增速穩定、就業擴大、結構優化等一係列穩健向好的信號。

1至5月份，服務業生產指數增速快於規模以上工業增加值，工業内部也在加快向中高端邁進;新能源汽車產量同比增長85.8%，網上商品零售額持續保持30%左右的高增長，經濟活力凸顯。

看總量又看結構、看速度又看質量，方能把握中國經濟穩中有進、不斷優化的態勢。

從前5個月數據看，改革開放激發活力、新動能繼續成長、内生潛力不斷釋放，成為向好發展的基礎所在。中國有近14億人口的大市場，有世界最大規模的中等收入群體，市場空間廣闊，經濟發展韌性強、潛力大、後勁足。

當前中國經濟發展面臨的環境復雜多變。國際上，宏觀政策分化、貿易保護主義等引發的不穩定不確定性有增無減;國内經濟發展不平衡不充分問題依然突出。但我們有大國經濟穩中向好的基本面。隻要保持戰略定力，穩紮穩打，堅持創新引領、全面深化改革、持續擴大開放，夯實好勢頭，中國經濟將在高質量發展的軌道上行穩緻遠。

來源： 新華網

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