央行：再用1到2年時間完成互聯網金融風險專項整治

央行網站消息，近日，人民銀行會同互聯網金融風險專項整治工作領導小組有關成員單位召開互聯網金融風險專項整治下一階段工作部署動員會。

會議認為，黨中央、國務院高度重視互聯網金融風險專項整治工作。專項整治工作開展以來，各部門各地區密切配合、加強協作，按照統一部署紮實開展整治工作，互聯網金融總體風險水平顯著下降，監管製度機製逐步完善，行業無序發展、生態惡化的局面有所改善。但同時，還要清醒地看到，互聯網金融領域風險防範化解任務仍然艱巨，適應互聯網金融特點的監管體製機製有待進一步完善。

人民銀行副行長潘功勝指出，防範化解重大風險是中央確定的三大攻堅戰之首，防範化解重大風險尤其是金融風險是當前及今後一段時間的首要工作任務。互聯網金融風險是金融風險的重要方面，為貫徹落實黨中央國務院決策部署，按照打好防範化解重大風險攻堅戰總體安排，再用1到2年時間完成互聯網金融風險專項整治，化解存量風險，消除風險隱患，同時初步建立適應互聯網金融特點的監管製度體係。

潘功勝強調，整治下一階段工作極為關鍵，各地要高度重視，乘勢而為、堅定不移，加大統籌部署，穩定工作機製，明確政策界限，聚焦重點業態、區域和機構，完善整治方式，強化整治力度，引導機構無風險退出，開展行政處罰和刑事打擊，穩妥有序加速存量違法違規機構和業務活動退出。要加強監測預警，遏製增量風險，廣泛開展投資者宣傳教育。同步推進互聯網金融監管長效機製建設，發揮互聯網技術在提高金融資源配置效率和金融服務普惠性等方面的積極作用。

文章來源：證券時報

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