創世紀集團遞件申請香港上市 2017財年收益增長20%

新加坡最早提供線上行銷服務的參與者創世紀集團上週五 (6 日) 向港交所遞交上市申請，浩德融資為獨家保薦人。該公司 2017 財年收益年增約 20%。

創世紀集團自 2005 年 6 月以來一直幫助企業建立網頁及透過線上平台接觸潛在客戶。公司為各行各業的本地及國際品牌提供服務，包括專業服務、一般服務、汽車及工業、美容及保健、餐飲業及其他行業。

從事專業服務行業的客戶一直為公司的最主要收益來源，分別占 2016 年財政年度、2017 年財政年度及 2018 年財政年度 9 個月的總收益約 46.1%、48.6% 及 42.9%，而醫療界別於同期分別占專業服務行業收益約 90.3%、84.8% 及 87.7%。

根據 Frost & Sullivan 報告，創世紀集團 2017 財政年度在新加坡的所有線上行銷服務供應商中排名第一，線上行銷行業的市佔率約為 6.4%。

財務方面，創世紀集團收益由 2016 年財政年度約 1720 萬星元增加至 2017 年財政年度約 2070 萬星元，增長約 20%，並由 2017 財政年度 9 個月約 1490 萬星元增加至 2018 年財政年度 9 個月約 2042 萬星元，增長約 37%。

公司毛利率由 2016 年財政年度約 36.4% 下降至 2017 年財政年度約 34.5%，主要由於擴大團隊而導致社交媒體行銷服務的員工成本增加。由於需要時間以熟悉社交媒體平台的產品，公司社交媒體行銷服務方面的運營效率之後得以改善，有關情況可從社交媒體行銷服務的毛利率由 2017 年財政年度 9 個月約 3.2% 大幅增加至 2018 年財政年度 9 個月約 29.9% 中反映。

與 2016 年財政年度相比，搜尋引擎行銷服務的毛利率在 2017 年財政年度保持相對穩定，由 2017 年財政年度 9 個月的約 26.8% 增加至 2018 年財政年度 9 個月的約 32.5%，是公司同期整體毛利率上升的主要動力。

創世紀集團的純利率由 2016 年財政年度約 16.6% 下降至 2017 年財政年度約 15.6%，主要由於公司致力挽留人才而導致銷售開支增加。與 2017 年財政年度 9 個月相比，2018 年財政年度 9 個月的純利及純利率均有所增加，這與 2018 年財政年度 9 個月的毛利及毛利率增長一致。