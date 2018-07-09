【西證國際】每週股票策略報告



◆貿易戰或再度升級朝美關係再陷困境

香港和內地股市上週下跌。恒生指數按週下跌 2.2% 至 28,316 點，國企指數按週下跌 4.1% 至 10,623 點，日均成交按週減少 13.5% 至 1,035 億港元。上證綜合指數按週下跌 3.5% 至 2,747 點，日均成交按週增加 7.6% 至人民幣 3,468 億元。

公用股普遍上升，博彩及造紙股均錄得大幅下跌。中電控股（2.HK）及港燈 - SS（2638.HK）宣布提高電價且未來五年資本開支勝預期獲市場看好，股價分別上漲 4.3% 及 4.7%，帶動公用股逆市上升；澳門 6 月博彩收入按年增長 12.5% 遜於預期，博彩股大跌，其中新濠國際發展（200.HK）及澳博控股（880.HK）份別下跌 13.7% 及 11.9%；造紙股也錄得下跌。其他個股方面，中升控股（881.HK）遭券商看淡，股價下行 17.6%。

貿易戰或再度升級。上週中美貿易戰正式啟動，美國從 7 月 6 日起開始對 340 億美元中國產品加征 25% 關稅，中國隨即採取同等規模同等力度的反制措施。不過在中美開始互征關稅首日，美國貿易代表辦公室宣布啟動關稅排除程序，給予進口中國產品的美國公司 90 天申請豁免增加關稅，使部分產品關稅有望取消。然而此舉不獲市場看好，因該程序只對關稅清單產生微調而不影響整個實施計劃，並且原本不存在的額外手續出現，加重了企業負擔。另外，美國表示或於兩週內對另外 160 億美元中國商品加征關稅，同時有消息指，特朗普暗示被加征關稅的商品總額最終可能會超過 5,000 億美元，基本等於去年美國從中國進口的總額。

朝美關係再陷困境。週末美國國務卿蓬佩奧對朝鮮進行第三次訪問，然而朝美雙方對此次會談說法有溫差。蓬佩奧表示美朝在核心問題上取得進展，而朝方則批評美方單方面對朝鮮提出了 "強盜的無核化要求"，並對會談結果表示擔憂。雙方此前談判取得的進展或不復存在，關係再陷困境。

本週恒指仍承壓。目前恒生指數 / 國企指數預測市盈率分別為 11.4/7.5 倍，與過去三年之估值平均 11.0/8.0 倍之水平相若。貿易戰局勢不樂觀，加上半島局勢趨緊，預計本週恒指仍承壓。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

