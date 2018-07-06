【華冠投顧】貿易關稅正式起跑、亞洲股市跌深反彈

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

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# 熱門股追蹤

3406 玉晶光：股價經歷兩周的修正後，季線附近出現支撐

由於量能超過均量，後續量價若可以維持在季線之上

一個月後仍有機會表現

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2456 奇力新：雖近期營收表現不錯，但受到國際局勢影響

股價持續修正向下，由於目前月線下彎、形成蓋頭反壓

未來一個月的時間，仍會持續整理，留意 6/22 的低點

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6182 合晶：個股跌破季線之後，出現破底翻的現象

長紅收覆周三的黑 K，形成多方炮 K 線型態

後續若量能可維持的住，則仍有機會表現

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2349 錸德：個股跌破月線之後，一直走橫向整理的格局

目前月線下彎反壓，整理之後仍有機會表現

留意國際情勢的表現，以季線作為防守點即可

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3504 揚明光：股價自高檔修正、形成尖頭反轉的現象

但由於季線扣抵仍在低檔區，在季線上揚的前提之下

後續量能升溫仍有機會表現，唯月線下彎、短線偏整理

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# 台股盤勢分析：

近期台股受貿易戰影響整理，短線連續修正之後

今天在 4 月低點之前，出現帶量的反彈表現

由於市場認於中國的姿態放軟，股市出現急拉

若後續中方可以維持低姿態，則全球股市整理期間

就可告一段落。

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由於此波拉回的幅度大，許多個股線型都已破壞

後續仍需要更多的時間，來消耗套牢的賣壓

這段期間之內，大盤將走反彈波或橫向整理

目前大盤的月線下彎，短線反彈之後

須留意月線的反壓，操作上仍是宜短不宜長

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

