港交所: 發佈新指引便利互聯網公司申請上市

港交所(00388-HK)旗下聯交所公佈，就互聯網公司指引，以便利新興及創新產業公司申請上市。

公佈指出，市場人士促請聯交所修訂《上市規則》，使條文更能反映新興及創新產業公司的特點，包括:

*互聯網科技公司通常高度依賴母公司（或其他關連人士）或主要供應商營運的互聯網平台；

*互聯網科技公司尤其需要藉股份奬勵計劃吸引及挽留員工；及

*互聯網科技公司對業內尚未完全確立的法律及法規難以證明合規遵守。

就此，聯交所對互聯網公司上市作出指引，包括:

*若申請人證明到已符合若干條件（例如依賴母公司營運的主導互聯網平台是業內常態），則或可能在高度依賴母公司／關連人士／主要供應商／主要客戶的情況下﹐仍會獲批上市；

*可按個別情況向上市申請人授予豁免，讓他們改用公式計算持續關連交易的全年上限，而非以固定金額為限；

*可向上市申請人授予豁免：(i)對他們尚未授出的購股權百分比設定較高的上限；及(ii)容許其股份奬勵計劃的行使認購期限多於十年；及

*若適用於申請人的相關法律及法規仍在制定當中，而短期內正式立法的機會不大時，法律意見便毋須涵蓋尚未實施的法律及法規。申請人在上市文件中披露有關風險已足夠。

香港交易所上市主管戴林瀚說：「近年互聯網科技公司已漸成許多行業的主流。我們今天刊發的指引旨在反映這趨勢，為投資者提供保障的同時，靈活處理這類公司的上市申請。」

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