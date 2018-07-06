招商局港口: 非洲吉布提國際自貿區開幕

非洲吉布提時間 7 月 5 日，由招商局集團、招商局港口(00144-HK)與吉布提政府共同合作開發的吉布提國際自貿區舉行了開園儀式。

這是招商局於海外綜合開發建設的第一個落提試點專案，是總結和輸出「前港-中區-後城」模式的重大創新，對招商局港口的海外戰略在非洲的實施和深度推進具有重要的標誌性、里程碑意義。

據統計，2013 年至 2017 年，吉布提港五年共完成集裝箱輸送量約 440 萬標準箱，散雜貨輸送量約 2500 萬噸，累計實現利潤達 4.65 億美元，2015 年至 2017 年連續三年利潤超過 1 億美元。共向股東貢獻現金約 3 億美元，向政府貢獻稅收約 4200 萬美元。吉布提港人員穩定，工人收入在穩步提高，過去 5 年年人均工資複合增長超過 7%。正因如此，吉方願意和招商局在港口及自貿區等多個領域進行全面合作，大力發展港口物流業。

吉布提國際自貿區規劃面積約 48.2 平方公里，將成為「非洲最大自貿區」。其中，一期規模 6 平方公里，目前區內各項基礎設施已基本完成，已經有 20 多家非洲和中國企業簽署了入園意向書。自貿區全部建成後將產生 GDP 超過 40 億美元，相當於目前吉布提 GDP 的兩倍多，可創造就業崗位逾 10 萬個，超過吉布提可就業人口的六分之一。

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