中國水務：計劃未來每年處置舊水廠資產套現10億元

中國水務（00855-HK）執行董事劉玉杰表示，中國供水市場未來發展前景非常廣濶，至今只有15%城市將供水服務市場化，餘下85%仍然由國企經營。集團執行董事李中形容2018年是收購的良好時機，因為內地正在去槓桿，嚴控地方政府債務，地方政府有更大誘因引入私營企業投資經營。此外，中國城鎮化和城鄉供水一體化進程不斷提速，國內對供水設施升級改造和擴大規模需求迫切。

展望未來發展，李中表示目標將供水城市覆蓋數目，由現時58個提升至100個，投資內部回部率為12%。未來4年每年因處置舊水廠非核心資產獲取10億港元現金回收。2018/19年度資本開支維持在30億元。而集團內部資充裕，手頭現金及銀行貸款額度共達100億元。

2018年3月止年度，集團股東應佔利潤增長33.6%至11.41億港元，李中分析主要受惠於收購後增加供市城市，原供水城市用水戶增長，水價調升，以至優化管理，提升效率所致。期內集團總資產負債比率下降4個百分點至61%；銷售及行政開支佔收入比率下跌2個百分點至12%；有16個城市上調自來水水價，4個城市上調污水處理費；另外因舊水廠拆遷，集團透過處置非核心資產回籠資金約8.3億港元。

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