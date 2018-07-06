台股盤後—美中貿易開戰 國巨大立光撐盤 小跌止血守住10600點

美股收盤大漲，台股今 (6) 日早盤台積電、大立光和國巨等權值股開高，盤中信心不足導致追價力道疲弱，最低跌到 10523 點，尾盤隨著亞股反彈帶動，大立光撐盤，國巨由黑翻紅，收漲半根漲停板，指數終場下跌 10.72 點、跌幅 0.1%，收在 10601.09 點，成交值 1587.74 億元。

權值股今日漲跌互見，大立光、台積電及聯發科漲逾 1%，力撐盤勢，鴻海則表現疲弱，跌幅在 1% 以內。

被動元件族群，迎來 6 月營收亮眼，國巨今日為下週一除息行情暖身，今日盤勢大幅震盪，最後收漲半根漲停板，奇力新、華新科及禾伸堂雖然 6 月營收告捷，不過今日同步走跌，表現疲弱。

本週除息的台塑集團，台塑、台化今日持續走跌逾 3%，南亞跌逾 1%，台塑化跌逾 2%。

今日以電機機械及光電族群表現最為亮眼，上銀漲幅超過 8%，亞德客 - KY、和大都收漲 3% 左右。光電類股玉晶光、揚明光雖然昨日表現疲弱，今日漲幅 5% 以上，鼎元更亮燈漲停。

矽晶圓族群中，台勝科及中美晶都收在漲停，環球晶同步亮燈收漲，收盤價 493.5 元距離十大高價股僅一名之差，合晶、漢磊漲幅也在 9% 左右，嘉晶也交出半根漲停板，整體表現強勁。

金融股今天欲振乏力，京城銀走跌逾 1%，國票金、中信金、新光金、國泰金、富邦金、台新金、華南金及兆豐金全面走跌，跌幅在 1% 以內。

元富投顧總經理劉坤錫表示，今天台股隨著歐美股市收漲開高，但隨後信心不足導致殺盤力道增強，午盤附近逐漸拉回平盤，今日交易量增加、高開走低，盤勢觀望氣氛仍濃，不過尾盤已經有止跌現象。

劉坤錫分析，如果今明兩天美中貿易戰未有定案，台股可能持續盤整觀望，對於台股後續將是最糟情況。而今日盤中跌破近期低點，最低來到 10523 點，未來台股在 10500 點附近還有支撐力道，加上政策面偏多，短期不至於輕易跌破萬點。