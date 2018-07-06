大慶乳業(01007-HK)6年後復牌 股價插83%

獲內地連鎖火鍋店「小輝哥火鍋」借殼的大慶乳業(01007-HK)今日復牌，結束歷時6年的停牌之路。該股一復牌，股價現大跌83%，報0.48元，跌2.337元，跌82.961%。成交1680萬股，涉資947萬元。

大慶乳業昨晚發通告指，已於本周三履行及完成聯交所施加的6項復牌條件，經擴大後集團擁有足夠業務運作或資產，符合上市規則第13.24條的規定。該公司於本周三已經向六名獨立承配人以每股0.1025元，配售合共7.5787億股，涉及7768萬元。

公司亦已經發行37.893億股新股，及1.294億元可換股債券予新大股東洪瑞澤，即他持有龍輝73.3%股份，計及股份加上可換股債券的收購業務作價合共為5.18億元，洪瑞澤、蘇錦存、袁明捷及陳軍已獲委任為執行董事；陳浚曜先生及麥廣帆先生已獲委任為獨立非執行董事，原主席及執行董事蔡朝暉將會辭任執行董事職務。

公司在周三的股東特別大會上，通過公司名稱更改為「龍輝國際控股有限公司」的決定。

大慶乳業因涉財務造假，自2012年3月起停牌；在本月初向港交所提交第三次新上市申請，尋求上市委員會批准其反向收購行動，令公司得以復牌。

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