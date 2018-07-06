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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         107/07/05  107/07/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     9.07000    8.85000   0.22000    2.48588
元大印尼指數基金                                                   8.17200    7.99900   0.17300    2.16277
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   10.97000   10.83000   0.14000    1.29271
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 10.60000   10.47000   0.13000    1.24164
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                 15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                  14.46000   14.30000   0.16000    1.11888
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                          20.04000   19.82000   0.22000    1.10999
元大台灣50單日反向1倍基金                                         12.78000   12.64000   0.14000    1.10759
復華恒生單日正向二倍基金                                          32.10000   31.75000   0.35000    1.10236
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                       18.67000   18.47000   0.20000    1.08284
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                        8.54000    8.45000   0.09000    1.06509
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金              7.83000    7.75000   0.08000    1.03226
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                             17.05000   16.89000   0.16000    0.94731
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金             27.10000   26.85000   0.25000    0.93110
瀚亞巴西基金                                                       4.39000    4.35000   0.04000    0.91954
群益東協成長基金-美元                                             11.80380   11.69900   0.10480    0.89580
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                   39.64930   39.30250   0.34680    0.88239
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                      13.22000   13.11000   0.11000    0.83905
瀚亞印度基金-美元                                                 13.29000   13.19000   0.10000    0.75815
復華東協世紀基金                                                  12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
復華南非幣長期收益基金B                                            8.24000    8.18000   0.06000    0.73350
復華南非幣長期收益基金A                                           13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
元大巴西指數基金                                                   5.24200    5.20600   0.03600    0.69151
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                29.42000   29.22000   0.20000    0.68446
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       10.23970   10.17060   0.06910    0.67941
群益大印度基金-美元                                               13.08910   13.00450   0.08460    0.65054
群益東協成長基金-新臺幣                                           11.54000   11.47000   0.07000    0.61029
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                     46.88260   46.61040   0.27220    0.58399
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                      9.29390    9.24100   0.05290    0.57245
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                     13.02020   12.94610   0.07410    0.57237
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