[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/05 107/07/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.07000 8.85000 0.22000 2.48588 元大印尼指數基金 8.17200 7.99900 0.17300 2.16277 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.97000 10.83000 0.14000 1.29271 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.46000 14.30000 0.16000 1.11888 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.04000 19.82000 0.22000 1.10999 元大台灣50單日反向1倍基金 12.78000 12.64000 0.14000 1.10759 復華恒生單日正向二倍基金 32.10000 31.75000 0.35000 1.10236 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.67000 18.47000 0.20000 1.08284 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.83000 7.75000 0.08000 1.03226 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.05000 16.89000 0.16000 0.94731 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.10000 26.85000 0.25000 0.93110 瀚亞巴西基金 4.39000 4.35000 0.04000 0.91954 群益東協成長基金-美元 11.80380 11.69900 0.10480 0.89580 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.64930 39.30250 0.34680 0.88239 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905 瀚亞印度基金-美元 13.29000 13.19000 0.10000 0.75815 復華東協世紀基金 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 復華南非幣長期收益基金B 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350 復華南非幣長期收益基金A 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 元大巴西指數基金 5.24200 5.20600 0.03600 0.69151 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.42000 29.22000 0.20000 0.68446 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.23970 10.17060 0.06910 0.67941 群益大印度基金-美元 13.08910 13.00450 0.08460 0.65054 群益東協成長基金-新臺幣 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.88260 46.61040 0.27220 0.58399 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29390 9.24100 0.05290 0.57245 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.02020 12.94610 0.07410 0.57237 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------