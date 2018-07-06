【IPO追蹤】九江銀行(06190-HK)H股定價10.6港元 7月9 日上市

九江銀行(06190-HK)公布公開招股結果。收到根據香港公開發售提交總數990.12萬股香港發售股份的合計1737份有效申請，相當於香港公開發售初步可供認購總數3600萬股香港發售股份約0.28倍。香港公開發售的發售股份最終數目為990.12萬份，相當於全球發售初步提呈的發售股份總數約2.75%(行使超額配股權前)。未獲認購的香港公開發售股份已重新分配至國際發售。 合共78名承配人獲配發兩手或以下H股，佔國際配售承配人總數約58.6%。

有940份申請一手(200股)，中籤率為100%。發售價定為每股H股10.6港元，為公司是次招股價格區間為10.48至10.96港元的中間價偏各下方。股份7月9日上市(較早前寫為明日上市是不確的)。

此外，九江銀行於2016年引入北京汽車集團成為戰略投資者，與北汽集團訂立股份認購協議，北汽集團以每股人民幣6.87元的代價認購366,020,000股股份，成為主要股東之一。除明星股東外，九江銀行是次亦引入6名基石投資者，即融德投資、Success Cypress Limited、航信環球控股、香港凱利家居、文峰集團，及富力地產(香港)合共認購18.74億元。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)