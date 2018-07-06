歡喜傳媒(01003-HK)就電影版權投資有保底發行協議

歡喜傳媒(01003-HK)公布，間接全資附屬公司歡歡喜喜與保底方霍爾果斯樂開花就《瘋狂的外星人》電影訂立一份保底發行協議，保底方可獨家在中國及港澳臺地區城市院線影院發行《瘋狂的外星人》電影，期限由保底發行協議生效之日起至該電影於授權地區公映首日計起10年為止。
據此，雙方約定保底金額為28億元人民幣(約33.348億元)，集團將有權收取《瘋狂的外星人》電影之保證最低發行收入7億元人民幣(約8.337億元)；倘該電影的總票房收入超出28億元人民幣(約33.348億元)，除以上提及之代價外，訂約雙方可就超出的部分，按該電影的影片淨收入的比例分配：投資方為30%及保底方為70%。
此外，作為保底發行協議的一部分，保底方需負責該電影的宣傳、推廣及發行工作及費用，預算宣傳及發行費用為2億元人民幣(相當於約2.382億港元)，由保底方承擔。無論該電影的總票房收入是超出或低於28億元人民幣(相當於約33.348億港元)，投資方都不會承擔宣傳及發行費用，以及保底方就該電影的發行代理服務費。暫定該電影於2019年2月在中國之院線影院正式上映。
該集團預期就《瘋狂的外星人》電影的保底發行將錄得未經審核之稅前利潤最少約3億元人民幣(相當於約3.573億港元)(經計及保底發行之代價與該電影之預期成本，但未包括該集團將就該電影於其他海外院線影院的發行權利以及中國及海外的新媒體播放權等權益所產生之收益）。本集團根據保底發行協議所收取之款項將於二零一八年之賬目內，計入該集團資產負債表之預收款，待保底發行協議於2019年2月完成後始計入該集團損益表之收益。
霍爾果斯樂開花是一家根據中國法律註冊成立之公司，主要從事影視娛樂製作投資。
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