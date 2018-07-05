〈外匯存底變動〉央行罕見書面信心喊話 貿易戰對台經濟影響有限

由於市場對貿易戰瀰漫著高度擔憂的氣氛，外資潰逃壓力持續加重，台灣央行今 (5) 日罕見發布書面資料表態貿易戰的看法，強調目前美中貿易摩擦對台灣經濟的影響有限，估算 2017 年美國自中國進口第一階段和第二階段加徵關稅清單產品中，台灣創造的附加價值占台灣 GDP 的比重僅分別為 0.14%、0.07%。

央行說明，對於市場關注的美國對中國加徵關稅清單，金額最大類別是機械設備和電子資通訊 (ICT) 產品，惟台灣對中出口有關上述清單產品多供應當地內需，且手機、筆電等終端產品未列入該清單。

此外，雖部分半導體納入第二階段清單，不過台灣半導體產業技術領先，初步判斷，對台灣衝擊有限。

而中國對美國加徵關稅清單方面，以美國當地農特產品為主，且台灣參與美國製造業生產的比重較低，因此，與台灣製品的相關性較小。

央行對市場信心喊話，目前美中貿易摩擦對台灣經濟的影響有限，由於近期國際金融市場波動度上升，將持續關注全球貿易摩擦的發展情勢並妥適因應。

針對匯市，央行也說明，截至 7 月 3 日，亞洲主要貨幣對美元多呈貶值，相對 6 月 15 日的貶值幅度約介於 0 至 3.8% 之間，而新台幣對美元貶值幅度 1.9%，大致居，顯示對台幣的波動幅度仍在容忍範圍內。