瑞安房地産(00272-HK)上半年合約物業銷售額59.79億元 同比增長36%

瑞安房地産(00272-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月份合約物業銷售額為59.79億元(人民幣，下同)，同比增長36%；合約物業銷售面積202,300平方米，上年同期112,700平方米；其他資産處置額為77.49億元，同比增長87% ；認購物業銷售額為45.29億元，同比增加12%。
2018年6月份合約物業銷售額及其他資産處置額達到人民幣61.69億元，其中包括住宅物業合約銷售額人民幣15.67億元，商業物業合約銷售額人民幣0.13億元和其他資産處置額人民幣45.89億元。
2018年首6個月，累計合約物業銷售額及其他資産處置額逹到人民幣137.28億元，其中包括住宅物業合約銷售額人民幣59.08億元，商業物業合約銷售額人民幣0.71億元和其他資産處置額人民幣77.49億元。合約物業累計已出售總建築面積202,300平方米，平均售價為每平方米人民幣29,600元。另外，有141個車位於2018年首6個月售出。
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