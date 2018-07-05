湖北退休人員基本養老金上調5.1%

從湖北省人社廳、省財政廳獲悉，該省將再次上調退休人員基本養老金。從2018年1月1日起，為2017年12月31日前已按規定辦理退休、退職手續併按月領取基本養老金(退休費、退職生活費)的企業和機關事業單位退休、退職人員提高基本養老金水平，總體調整水平為5.1%，8月底前全部發放到位，預計將惠及全省540萬企業和機關事業單位退休、退職人員。

據了解，今年的養老金調整，是2014年10月1日機關事業單位養老保險製度改革以來，第3次按照基本養老金調整辦法調整退休待遇，也是企業和機關事業單位退休人員第3次同步調整待遇。湖北省去年已實現企業和機關事業單位統一調整辦法，體現製度併軌、規則公平，今年，繼續按照統一調整辦法，實行“定額調整、挂鈎調整、適當傾斜”三結合。“定額調整”體現社會公平，“挂鈎調整”體現“多繳多調”“長繳多調”的激勵機製，“適當傾斜”體現對高齡退休人員和艱苦邊遠地區退休人員等群體的關懷照顧。

來源：證券時報

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