訊連於AWS高峰會展出直播及視訊會議解決方案

訊連 (5203) 日前於「AWS Summit 台北高峰會」展出旗下「U」企業直播及視訊會議解決方案，訊連創辦人黃肇雄分享訊連及玩美移動如何透過 AWS 雲端服務打造跨國視訊會議、企業直播、美妝大數據等服務，並分享訊連與玩美移動使用 AWS 雲端運算服務打造的新一代 AI 人工智慧產品。AWS Summit 台北高峰會為亞馬遜網路服務公司 (Amazon Web Services，AWS) 年度盛事，今年透過主題演講及超過 40 場分場課程，展示 AWS 最新技術與客戶採用案例。



黃肇雄以旗下「U 簡報」為例，分享訊連如何透過 AWS 服務，打造出跨國、高品質、低延遲、高達 1 萬人同時在線的企業直播服務。並以玩美移動共同創辦人身分，分享玩美移動如何在 AWS 平台上處理每天超過 1600 萬名活用用戶、超過 3500 萬次的虛擬上妝紀錄，打造美妝產業的大數據分析服務。



黃肇雄於演說中分享訊連與玩美移動透過 AWS EC2 Elastic GPU 打造「AI 藝術風格」與「美妝風格轉換」等全新服務。透過 EC2 GPU 的彈性配置及平行運算能力，訊連可以大幅減少 AI 深度學習之時間，將產品開發時間大幅減少 70%。