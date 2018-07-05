SM、ABS第二季利差略降 法人估台化Q2 EPS約2.12元 填息行情承壓

台化 (1326) 接棒於今 (5) 日除息，為台塑四寶第二檔除息者，每股配發 7 元股息，除息參考價 120 元，除息前股價寫下 127 元新高價位，填息表現亦受到壓抑，今日股價下跌逾 3%，來到 116 元，第二季 SM(苯乙烯)、ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)等產品報價走跌，平均利差略低第一季，法人推估，單季獲利約 123 億元，每股盈餘 2.12 元。中美貿易衝突升高，中國針對多項化工產品加徵關稅與反傾銷稅，導致中國內銷價高於進口價，以 SM 為例，中國針對 Westlake、Ineos、Americas Styrenics、Lyondell 終判稅率逾 13%，韓國 Lotte 7.5%、LG Chem 6.6%、Hanhwa 6.2%，台化係為稅率最低者約 3.8%。



中國進口 SM 課徵終判反傾銷稅率出爐，有助於華東地區庫存去化，尤其台化進口率相對較低，相對美、韓等地更具競爭力，有利大陸市場銷售表現。



第三季台化主要產品 SM、苯酚以及 PTA(純對苯二甲酸)利差將擴大，台塑化 (6505)、南亞科(2408)、台塑(1301)、南亞(1303) 等股息收入約 60 億元入袋，第三季每股盈餘可望衝高到 3.4 元。





