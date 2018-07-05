台股盤後—大立光孤漲難鳴 美中貿易將開戰嚇趴110點 均線全面失守

台股今 (5) 日 25 檔個股除權息，指數開盤蒸發約 18.52 點，由台化領軍的除權息行情並未發酵，加上美中貿易戰明日將正式落地，衝擊亞股全面走跌，權值股僅大立光漲逾 2% 撐盤，台積電、鴻海等全數收黑，台股終場大跌 110.06 點，跌幅 1.03%，收在 10611.81 點，失守全部均線，成交值 1303.69 億元。

美中貿易戰 7/6 將正式開戰，亞股今日全面走跌，台股昨日收復年線，不過今日盤中隨即跌破，年線得而復失，權值股由股王大立光領軍，受惠 iPhone 蘋果鏡頭新機題材影響，收漲逾 2%，不過台積電、鴻海終場小跌作收，無力撐盤。

大立光股價雖強勢表態，不過光學元件族群漲幅未跟上，玉晶光終場慘吞跌停，也顯示資金調節力道猛烈。

權值股中，台化今日除息行情失靈，終場下跌近 3%，聯發科慘摔半根跌停板；強勢指標被動元件族群今日全部走弱，奇力新一度填息，不過尾盤仍翻黑，國巨、華新科跌幅也超過 5%，禾伸堂尾盤更摜壓跌停。

高價股除大立光外全面走跌，生技股大江、精華跌幅超過 5%，半導體精測、信驊、矽力 - KY 跌幅 3-5% 間，成資金撤出首要標的。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股今日收盤跌破 6/29 低點 10667 點，美中貿易戰明將正式開戰，台股有機會利空出盡，短期可望有反彈。

陳奕光表示，觀察亞洲股市自前波高點以來，多數國家至今跌幅已經超過 15%，台灣跌幅約 5%，仍是國際資金避風港的優先選項。