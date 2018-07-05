海航聯合創始人王健突然離世 其所持股份歸屬坊間已有諸多猜測

7月4日，海航集團官網發布訃告：海航集團有限公司聯合創始人、董事長王健，在法國公務考察時意外跌落導緻重傷，經搶救無效，於當地時間7月3日不幸離世，享年57歲。

據《中國經濟周刊》消息，大約三個月前，王健與《中國經濟周刊》主要負責人見面時說，“海航沒有秘密”，願意通過《中國經濟周刊》向公眾毫無保留地公開海航25年的發展過程。

海航内部人士稱，這是王健第一次接受媒體獨家專訪。未曾想，這竟也成為了最後一次。

據此前海航集團的公開聲明：目前海航集團由海南省慈航公益基金會、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空間接擁有。其中，分别設立在境内外的慈航基金會目前擁有海航集團50%以上股份(海南慈航基金會持股22%、Cihang Foundation持股29.5%)，12個自然人股東(均為海航集團創始人和高管)持股47.5%，海南航空持股0.25%。陳峰、王健分别持股14.98%，為最大自然人股東。

這份公開聲明稱，基於所有股東的個人承諾——在離職或離世時向基金會捐贈其所有股份，基金會在海航集團的持股比例會繼續增加。最終，海航集團將由慈善機構持有。

王健告訴《中國經濟周刊》，將創始人團隊的股權全部捐出去是他的提議。從2011年到2013年間，他做了其他創始人兩年的思想工作。“當時大家對捐股權還是有些不同的意見，有人提出是不是給孩子留點，給家屬留點，死了以後還能夠給他們一點延續的東西。反正是經歷了很長時間的大家的認知。我曾經做過陳總(陳峰)的工作，我說，兒孫自有兒孫福，你給他留下錢，恐怕就是禍害。”

在與《中國經濟周刊》這次專訪中，不經意間，王健還透露了關於股權的他的一個新的打算和安排：在香港成立一家新的慈善基金會，將在美國的Cihang Foundation部分股權轉給這家香港的基金會。

如今，王健突然離世，有關其所持股份的歸屬坊間已有諸多猜測。

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